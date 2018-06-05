竹科簡訊》貝克生醫BRAXX─提供最精準的食道放射治療

2018年06月05日 14:34 中時電子報 文．圖／科管局創新創業激勵計畫商務秘書 黃翊甄

貝克生醫股份有限公司於105年成立，共同創辦人包含放射腫瘤科醫師、醫事放射師、醫療器材開發經理、智財權管理師等。從臨床需求發現，食道癌病患的治療方式有限，採用體內放射線治療時，經常因為定位不準，而造成患者治療不適與產生傷口出血等副作用。由於食道鄰近心肺、脊髓等許多重要器官，傳統的體外放射治療為避免副作用，往往無法達到較高之有效治療劑量，造成局部控制率不佳且復發率極高。另一種體內的放射近接治療雖然已被證實有更佳的腫瘤控制率，卻因為定位不精準而一直有著輻射熱點（Hot spot）的副作用，甚至會造成急性出血致死。

因此，團隊開發食道癌專用的近接治療置放器（Esophageal brachytherapy applicator），以簡單好操作的設計，達成精準且安全的食道內近接治療， 來降低正常組織的傷害， 降低副作用並減少患者的不適， 滿足精準放射治療的臨床需求，改善食道癌病患長期預後及存活率不佳的治療困境，提高治療效益。

貝克生醫設計的新一代置放器，由中空射源管路及多個獨立控制的氣球裝置組成，使放射源精準送達治療位置，可相容市面上之後荷式近接治療儀，提供最安全有效的食道內固定方式，經物理實驗證實可有效降低高達60%的輻射熱點劑量，可望提供食道癌患者更佳之治療手段。此技術並可衍伸至其他體腔內癌症，針對不同腔體形狀開發專屬置放器，應用至不同癌症治療。

執行長張維哲提到生技醫療產品的開發與市場拓展，從研發、法規到臨床驗證皆需要大量的資金投入，如何建立健全的公司體質，吸引更多資金或資源的投入，是很重要的課題。創業一路走來，董事長賴宗佑認為，團隊體認到市場需求為新創企業發展的堅石，團隊為新創企業首要資產，生醫創業時智慧財產權為關鍵。

(中時電子報)