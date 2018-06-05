影》真相大白！利物浦因一個肘擊敗給皇馬

利物浦門將卡流斯在歐冠足決賽失球。(美聯社)

友善列印
中時電子報

在上月的歐冠足(歐洲足球冠軍聯賽)決賽演出低級失誤的英超利物浦門將卡流斯(Loris Karius)，今根據麻州綜合醫院出爐的診斷報告，確定他比賽中處於腦震盪狀態！兇手就是西甲皇馬隊長拉莫斯(Sergio Ramos)。

卡流斯在第48分鐘時被拉莫斯飛身肘擊撞到頭部，那一擊很重，將他打倒在地。卡流斯起身後沒有察覺異狀而繼續比賽，結果第51分鐘時，卡流斯就在敵人面前下手拋球給隊友，被皇馬本澤馬(Karim Benzema)一腳破門。

利物浦戰敗之後，卡流斯幾乎被球迷給溶了，還有人恐嚇要宰了他。卡流斯聲淚俱下地寫公開信致歉：「我至今都睡不著覺，我對不起隊友、球迷、球團，以及所有的人。」

現在真相大白，原來卡流斯是冤枉的，醫院報告指出「卡流斯當時出現了視覺空間障礙以及其他的失能狀態」，受害者一般也無法察覺自己有腦震盪。

可見卡流斯的低級失誤起因於皇馬隊長拉莫斯的那記肘擊，由於角度的關係，裁判並沒有看見那一擊，而且歐冠足沒有使用VAR(影像助理裁判)，否則拉莫斯肯定吞下紅牌。

不僅如此，經驗老到的拉莫斯還在第29分鐘時暗算利物浦的「埃及梅西」薩拉(Mohamed Salah)，讓他左肩撞傷退場。

利物浦的3記失球都是在下半場卡流斯撞暈後才出現，換言之，拉莫斯隻手就解決敵方兩名大將，幫助皇馬締造3連霸。

(中時電子報)

MLB》大谷代打帶動反攻 天使逆轉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。