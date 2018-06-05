影》真相大白！利物浦因一個肘擊敗給皇馬

2018年06月05日 14:52 中時電子報 盧品青

In der 49. Minute bekommt @LorisKarius den Ellenbogen von @SergioRamos ab. Zwei Minuten später folgt sein erster Patzer. #RMALFC #UCLFinal pic.twitter.com/dv0far0rva — ZDF Sport (@ZDFsport) 2018年5月26日

在上月的歐冠足(歐洲足球冠軍聯賽)決賽演出低級失誤的英超利物浦門將卡流斯(Loris Karius)，今根據麻州綜合醫院出爐的診斷報告，確定他比賽中處於腦震盪狀態！兇手就是西甲皇馬隊長拉莫斯(Sergio Ramos)。

卡流斯在第48分鐘時被拉莫斯飛身肘擊撞到頭部，那一擊很重，將他打倒在地。卡流斯起身後沒有察覺異狀而繼續比賽，結果第51分鐘時，卡流斯就在敵人面前下手拋球給隊友，被皇馬本澤馬(Karim Benzema)一腳破門。

利物浦戰敗之後，卡流斯幾乎被球迷給溶了，還有人恐嚇要宰了他。卡流斯聲淚俱下地寫公開信致歉：「我至今都睡不著覺，我對不起隊友、球迷、球團，以及所有的人。」

現在真相大白，原來卡流斯是冤枉的，醫院報告指出「卡流斯當時出現了視覺空間障礙以及其他的失能狀態」，受害者一般也無法察覺自己有腦震盪。

可見卡流斯的低級失誤起因於皇馬隊長拉莫斯的那記肘擊，由於角度的關係，裁判並沒有看見那一擊，而且歐冠足沒有使用VAR(影像助理裁判)，否則拉莫斯肯定吞下紅牌。

不僅如此，經驗老到的拉莫斯還在第29分鐘時暗算利物浦的「埃及梅西」薩拉(Mohamed Salah)，讓他左肩撞傷退場。

利物浦的3記失球都是在下半場卡流斯撞暈後才出現，換言之，拉莫斯隻手就解決敵方兩名大將，幫助皇馬締造3連霸。

(中時電子報)