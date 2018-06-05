竹市婦女關懷協會包粽關懷獨居老人

新竹市社區婦女關懷協會總幹事兼市議員蕭志潔（中）5日特別號召志工媽媽們，包粽分送給獨居老人及弱勢家庭。（陳育賢攝）

友善列印
中時

為讓獨居老人也能感受到端午佳節氣氛，同時品嘗到美味的肉粽，新竹市社區婦女關懷協會總幹事兼市議員蕭志潔5日特別號召數10位志工媽媽們，齊聚光田集會所，包了1000顆粽子，分送給新竹市天主教社會福利中心等獨居老人及弱勢家庭。

蕭志潔表示，新竹市社區婦女關懷協會12年來持續照顧著這些被社會遺忘的小角落，無論刮風下雨大太陽，志工媽媽們不計辛苦，付出自己的時間，只為了這些獨居老人及弱勢家庭也能過個好節，只要婦女關懷協會在的1天，絕對不會忘記照顧這群弱勢民眾，愛心關懷永不停歇。

蕭志潔說，大家一起包肉粽給弱勢老人和團體，回饋社會真的很高興，這場「端午送肉粽」公益行動今天上午第1站選在天主教新竹社會服務中心舉行，之後也分送至伯大尼老人養護中心、國軍退員宿舍…等。

天主教新竹社會服務中心執行長楊銀美表示，非常感謝社區婦女關懷協會志工媽媽們，也希望藉由送愛心粽行動能夠拋磚引玉，結合更多社會善心大眾，在端午佳節一同關懷失能、失智與弱勢家庭。

婦女關懷協會理事長彭雲娥則指出，我們將來也會老，希望藉由關懷失能、失智長輩的活動，讓社會能多1分正向力量，讓社會能更重視關懷我們身邊的長者，也邀請大家一起投入志工的行列。

(中時 )

竹科簡訊》貝克生醫BRAXX─提供最… 藝術家義賣作品住菩薩寺蓋沙彌學…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。