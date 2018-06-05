竹市婦女關懷協會包粽關懷獨居老人

2018年06月05日 14:55 中時 陳育賢

為讓獨居老人也能感受到端午佳節氣氛，同時品嘗到美味的肉粽，新竹市社區婦女關懷協會總幹事兼市議員蕭志潔5日特別號召數10位志工媽媽們，齊聚光田集會所，包了1000顆粽子，分送給新竹市天主教社會福利中心等獨居老人及弱勢家庭。

蕭志潔表示，新竹市社區婦女關懷協會12年來持續照顧著這些被社會遺忘的小角落，無論刮風下雨大太陽，志工媽媽們不計辛苦，付出自己的時間，只為了這些獨居老人及弱勢家庭也能過個好節，只要婦女關懷協會在的1天，絕對不會忘記照顧這群弱勢民眾，愛心關懷永不停歇。

蕭志潔說，大家一起包肉粽給弱勢老人和團體，回饋社會真的很高興，這場「端午送肉粽」公益行動今天上午第1站選在天主教新竹社會服務中心舉行，之後也分送至伯大尼老人養護中心、國軍退員宿舍…等。

天主教新竹社會服務中心執行長楊銀美表示，非常感謝社區婦女關懷協會志工媽媽們，也希望藉由送愛心粽行動能夠拋磚引玉，結合更多社會善心大眾，在端午佳節一同關懷失能、失智與弱勢家庭。

婦女關懷協會理事長彭雲娥則指出，我們將來也會老，希望藉由關懷失能、失智長輩的活動，讓社會能多1分正向力量，讓社會能更重視關懷我們身邊的長者，也邀請大家一起投入志工的行列。

(中時 )