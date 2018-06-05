拔管案三方同提訴願 法界人士：教育部贏面不大

2018年06月05日 15:02 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

台大校方、台大學生在近日相繼提出訴願後，管中閔也將在今日提出訴願。據熟悉內情的法界人士表示，管中閔、台大校方和台大學生三項訴願並不相關，前兩者大概會同勝同敗，且正常情況下「教育部要贏不太可能」。

根據聯合報報導，學者指出台大學生提出的訴願，恐怕無法成功，因為要先證明有法律上的利害關係，這一關若過不了，可能會不被受理。反之，若學生能成功證明有法律上的利害關係，就跟台大、管中閔一樣同勝同敗。另外他也表示，當初大學法修正，將大學校長遴選從兩階段改為一階段，就是要尊重各校遴選委員會的遴選結果，且大學校長遴選委員會在法律規範內有自治權。也就是說，除非有違法事項，否則教育部是沒有監督權限的。

他也以陽明大學校長聘任案為例，教育部曾回函監察院表示，有沒有需要迴避事項，都應該由各校遴選委員會秉於權責自行決定，教育部沒有權力越俎代庖。而此次台大校長遴選案，教育補顯然有兩套標準，不斷要求台大遴委澄清，是否有需要迴避的事由。

最後，他更提到回到事情起點，管中閔擔任台灣大哥大獨董，是跟台大告知並得到同意的，且並沒有任何法律規定，管中閔成為校長候選人時，台灣大哥大副董事長蔡明興必須迴避。因此，教育部以蔡明興沒有利益規避，主張遴選有瑕疵「在法律上是站不住腳的」。

(中時電子報)