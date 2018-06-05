南區銀髮中心搭橋 71歲退休老師展開第二職涯

退休老師李慕萍用活潑的教學方式帶動提升體適能。（吳江泉攝）

友善列印
中時
李慕萍用活潑的教學方式帶動大小朋友提升體適能。（吳江泉攝）

71歲的退休老師李慕萍用活潑的教學方式帶動大小朋友提升體適能，她說，體適能帶動、桌遊及說故事等樂齡教學職能，是在勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心「π型人課程」中提升了教學技巧，且能到托育中心服務，成為祖孫代間活動的帶領講師，也歸功於銀髮中心協助，讓自己能展開第二職涯。

李慕萍擁有美術、音樂及英文30年的教學資歷，退休後感受到時代進步與教學方式轉變，本著活到老學到老的精神，投入各個領域多方學習，除取得照服員資格，近期更往樂齡領域發展，積極參與相關活動，以自身經驗讓更多人了解「人生70才開始」的美好。

本著想往樂齡領域發展的目標，年初李慕萍在朋友介紹下，到南區銀髮人才資源中心參加「π型人系列課程-人才百老匯」，提升其體適能、說故事及桌遊教學技巧，她說，南區銀髮中心也安排學員們前往照顧機構體觀摩實習、觀摩業界實務經驗，並在輔導員趙傳榮的協助下，以接案的方式發揮所學，到托育中心指導祖孫代間音樂律動課程。

「70歲就業不嫌老」李慕萍開心的說，以接案的工作形式，對體力不會造成負擔，又能兼顧退休生活規劃，並讓所學專長有發揮的機會，生活更有意義。

勞動部高屏澎東分署分署長程泰運表示，南區銀髮人才資源中心服務55歲以上民眾，以π型人課程、企業教練、銀力座談會等活動，針對不同銀髮族朋友需求協助建立重回職場自信心與第二專長，讓退休族能在這裡找到再展長才的舞台，有任何問題歡迎撥打南區銀髮人才資源中心專線07-2222-778洽詢。

(中時 )

拔管案三方同提訴願 法界人士：… 7月人力需求增4萬7千人　近3年來…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。