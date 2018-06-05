南區銀髮中心搭橋 71歲退休老師展開第二職涯

2018年06月05日 15:08 中時 吳江泉

李慕萍用活潑的教學方式帶動大小朋友提升體適能。（吳江泉攝）

71歲的退休老師李慕萍用活潑的教學方式帶動大小朋友提升體適能，她說，體適能帶動、桌遊及說故事等樂齡教學職能，是在勞動部高屏澎東分署南區銀髮人才資源中心「π型人課程」中提升了教學技巧，且能到托育中心服務，成為祖孫代間活動的帶領講師，也歸功於銀髮中心協助，讓自己能展開第二職涯。

李慕萍擁有美術、音樂及英文30年的教學資歷，退休後感受到時代進步與教學方式轉變，本著活到老學到老的精神，投入各個領域多方學習，除取得照服員資格，近期更往樂齡領域發展，積極參與相關活動，以自身經驗讓更多人了解「人生70才開始」的美好。

本著想往樂齡領域發展的目標，年初李慕萍在朋友介紹下，到南區銀髮人才資源中心參加「π型人系列課程-人才百老匯」，提升其體適能、說故事及桌遊教學技巧，她說，南區銀髮中心也安排學員們前往照顧機構體觀摩實習、觀摩業界實務經驗，並在輔導員趙傳榮的協助下，以接案的方式發揮所學，到托育中心指導祖孫代間音樂律動課程。

「70歲就業不嫌老」李慕萍開心的說，以接案的工作形式，對體力不會造成負擔，又能兼顧退休生活規劃，並讓所學專長有發揮的機會，生活更有意義。

勞動部高屏澎東分署分署長程泰運表示，南區銀髮人才資源中心服務55歲以上民眾，以π型人課程、企業教練、銀力座談會等活動，針對不同銀髮族朋友需求協助建立重回職場自信心與第二專長，讓退休族能在這裡找到再展長才的舞台，有任何問題歡迎撥打南區銀髮人才資源中心專線07-2222-778洽詢。

(中時 )