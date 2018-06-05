立委張麗善：雲林縣府應全額補助農民職業傷害保險

立委張麗善（右二）5日舉行記者會呼籲雲林縣府應全額補助農民職業傷害保險。（周麗蘭攝）

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農民職業災害未受正視，噴藥、搶收都可能受傷。（周麗蘭攝）

農委會11月將試辦農民職業傷害保險，農民須月付14.4元保費，立委張麗善5日舉行記者會抨擊農委會版本做半套，呼籲雲林縣府率先全額補助保費。

參與記者會的有雲林縣農會總幹事簡明欽、斗六市農會總幹事張喬復、斗南鎮農會總幹事張有擇、土庫鎮農會總幹事黃萬聰、古坑鄉農會總幹事袁誌謙、二崙鄉農會農會總幹事李達彥、東勢鄉農會總幹事陳倉富、虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠、台西鄉鎮農會總幹事林添祥。

張麗善指出，現行農保只有農民失能、身故時，才有醫療或喪葬給付，去年10月她在立法院舉行農民保險應納職災記者會，要求增訂農保納入農民職業災害保險，修法方向是不增加任何保費。

張麗善表示，農委會當時允諾從善如流，未料上月三讀通過卻是中央負擔30％、地方縣市補助10％、農民負擔60％保費，且自願納保才有，與起初的修法原意不符。

她說，農民必須月繳的14.4元保費，雲林縣府宣布將補助一半，農民月付7.2元即可，但她認為即使區區7.2元也不該由農民付，政府應全額補助。

張麗善指出，目前全台農保被保險人有117萬人，農民職業災害人數資料付之闕如，以日本為鑑，農民因工作受傷、死亡者每千人有8.2至8.8人，遠高於全部產業平均值2至2.1人。

她認為，農民看天吃飯，蔬果價格也受到政府平抑物價的打壓，，農民發生職災事件層出不窮雲林是農業大縣，曾發生噴灑農藥時意外中毒身亡，農民職災保險很必要。

農民林義豐表示，農民與勞工不同，颱風大雨時需要搶收，也是最容易發生意外的時刻，政府照顧好農民權益，才能讓更多青農有信心加入生產行列。

張麗善呼籲雲林縣府應全額負擔農民職災保險費用，也希望全國各縣市串連爭取，讓農健康無負擔。

(中時 )

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