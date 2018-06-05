彰化縣信義中小學、文德國小 超繽紛創意遊戲場啟用

2018年06月05日 15:26 中時 謝瓊雲

「信義嬉遊記」創意遊戲場與在地樹林及動植物的生態融合在一起，讓小朋友可以親近生態；並設置許多木製平台可讓大人、小孩在這裡乘涼。(謝瓊雲攝)

彰化縣今天又有信義中小學和文德國小兩所校園創意遊戲場落成啟用。(謝瓊雲攝)

位在八卦山稜線上的迷你偏鄉小學文德國小的遊戲場充滿童趣。(文德國小提供)

位在八卦山稜線上的迷你偏鄉小學文德國小的遊戲場充滿童趣。(文德國小提供)

彰化縣政府持續推行設置校園創意遊戲場，5日上午彰化縣長魏明谷出席信義國民中小、文德國小兩校遊戲場落成啟用典禮。全新兒童遊戲場展現「創意、探索、多元、啟發、有趣」的創意，配合不同年齡層學童需求，結合自然及景觀條件，讓學童能夠從遊戲中快樂學習。

魏明谷表示，縣府推行校園種電，第一期已有許多學校參與，目前一年約有6千4百萬的收入；第二階段已有58個學校決標；接著第三階段將進一部在風雨球場種電。將來學校的電就能自給自足，並期許未來學校能全面裝置空調冷氣，讓老師教學效果及同學學習品質能提高。縣府期能建構更好的校園，讓同學都能快樂成長、快樂學習。

彰化市長邱建富則推崇魏明谷近年在教育的投資，包含非營利幼兒園已投入近42億，連同國中小設施改善，總計約投入82億。他也宣布好消息，在魏大力支持下，彰化市兒童公園將會增設首座大型的共融式安全遊戲場，目前已在規劃當中。

信義國中小校長曹建文指出，「信義嬉遊記」創意遊戲場與在地樹林及動植物的生態融合在一起，讓小朋友可以親近生態；並設置許多木製平台可讓大人、小孩在這裡乘涼。打造的全新土丘上，兼具攀岩、攀繩、捉迷藏、滑梯等功能，上方還有飛機造型的遮陽格柵。

位於八卦山稜線上的文德國小，是一所迷你偏鄉小學學校剛落成的創意遊戲場融入「狗」的意象，以一條臘腸狗，從狗屋跨到二樓外牆，狗頭面向操場探出，代表狗狗親人想和操場上的小朋友們互動，其身體以攀爬鑽籠連接一、二樓，狗屋造型的木屋下方再設置砂坑，成為孩子們最喜愛的秘密基地。

(中時 )