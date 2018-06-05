吳音寧爭議不斷 北農、北市府發聲明駁斥傳言

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北農總經理吳音寧上任後風波不斷，近期又遭爆送洋酒爭議，吳一改過去「神隱少女」姿態，事後不但在臉書發文澄清，直言「不要因為我不懂政治攻防，就扭曲我！」4日更上政論節目，逐一解釋魚翅宴、送洋酒等爭議，今天北農也再度發聲明稿重申「業務推廣費使用均合乎標準！」

吳音寧被議員爆料贈送60瓶洋酒給民進黨台北市黨部，遭質疑有綁樁之嫌，雖然吳事後駁斥為不實指控，卻仍傳出檢調將介入調查，對此，北農5日再度發出聲明稿表示，「北農為公股不過半、自負盈虧的民營公司，員工非刑法上所稱的公務員，所有業務推廣費之使用，均符合公司規範，少數媒體汙指業務推廣費的使用為貪汙，背信，均於法不符」。

北農指出，凡合乎公司業務推廣，均為業務推廣費使用範圍，並出示近五年北農業推廣費實支金額及稅後損益，強調 去年業務推廣費實支金額最低、公司盈餘最高，另也將對業務推廣及使用，研擬內部使用規則。

另外，北市府今也對於洋酒爭議發出聲明，內容指出，放言媒體以「【獨家】60 瓶皇家禮炮贈酒藏鏡人是他！」為題，引用政治評論員林育卉於《Online鍾點讚》節目中提及贈送酒品一事，發言人劉奕霆表示，北市府發言人室並未贈送60瓶皇家禮炮予民進黨台北市黨部及任何人士，該媒體於新聞報導刊出前並未致電求證北市府，僅以節目中之內容進行偏頗報導，對此市府予以強烈譴責。

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(中時 )

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