MLB》洋基不滿賽程安排 揚言抵制ESPN

洋基總教練波恩(右)與邱巴卡擊掌。(美聯社)

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中時電子報

大聯盟球迷最多的肯定是洋基隊，ESPN長年靠著洋基隊賺進不少鈔票，總教練波恩(Aaron Boone)曾是ESPN球評。然而洋基最近揚言要抵制ESPN，原因是ESPN居然要讓洋基在24小時內連打3場比賽，而且還是在兩座不同的城市！

洋基預定美國時間7月9日要在客場與金鶯打雙重賽，比賽從下午5點開打，連打兩場，其中1場是下雨的補賽。他們原本7月8日下午1點要在多倫多與藍鳥比賽，但是轉播單位ESPN為了配合他們自己的節目《周日棒球夜》，把藍鳥的比賽延後到下午8點。

換句話說，洋基下午8點打完球可能接近午夜了，然後要從多倫多飛到巴爾的摩，那時差不多清晨5點，然後緊接著下午5點就要連戰金鶯兩場，鐵人也不是這樣玩的！

洋基特別顧問A-Rod目前就在《周日棒球夜》擔任球評，但為了球員著想，波恩也顧不得A-Rod的面子。「這太離譜了，聯盟應該想想辦法。」如果ESPN堅持要更改比賽時間，洋基全隊將發動抵制，也就是球員不再配合受訪。

ESPN畢竟是聯盟重要的合作夥伴，也不能輕易得罪。根據《紐約郵報》報導，目前聯盟與球員工會已經出面和ESPN協調，洋基今年有7場比賽因雨延賽，光是7月份他們預定就有3次雙重賽，簡直累死人。

不只是洋基，小熊總教練麥登(Joe Maddon)也不滿ESPN，他曾經周日晚上被迫去《周日棒球夜》，然後周一上午就要去打比賽。

(中時電子報)

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