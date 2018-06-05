辣到嫑嫑的！亞洲15大必吃辣味泡麵排名 台灣這5款上榜

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2018年06月05日 20:59 中時電子報 簡怡欣

國人愛吃泡麵解饑、嘴饞，再加上韓國辣泡麵、麻辣鍋風潮影響，帶動各類椒麻麵商機。前陣子「法國藍帶美食協會」評選出亞洲15大必吃辣味泡麵排名，其中台灣共有5款上榜，入選數量超越韓國、東南亞等嗜辣國家泡麵。

這項亞洲15大必吃辣味泡麵評選，由義大利、日本及韓國等廚師品評，根據麵體、辣度、醬包和整體性進行評分，依序排名為：

1、大陸 金牌干溜 重慶小面

2、台灣金博家 蔥蔥回魂麵

3、韓國 三養辣雞麵

4、台灣 KiKi 椒麻乾拌麵

5、日本 日清 UFO炒麵香辣味（NISSIN UFO Koikeya Spicy）

6、印尼 辣味炒麵（Indomie Mi goreng）

7、台灣 曾拌麵 香蔥椒麻

8、香港 公仔炒麵王 特色香辣醬味

9、台灣 老媽拌麵 麻辣口味

10、韓國 不倒翁乾拌香辣冷麵（OTTOGI HamHeung Bibim）

11、日本PEYOUNG激辛炒麵（Extra Spicy Sosu Yakisoba）

12、台灣 雙人徐小辣麵

13、韓國PALDO冷麵

14、新加坡 KOKA辣味星洲炒麵(Koka Spicy Singapore Fried Noodles)

15、泰國 養養牌（Yum Yum）泰式香辣烤雞味乾拌麵

(中時電子報)