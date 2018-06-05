養豬養到吃官司! 飄臭30年不改善遭處分停養

2018年06月05日 15:53 中時 鐘武達

邱姓兄弟在彰化縣二林鎮經營的養豬場因長期排放汙水讓社區背負近30年「臭名」，屢經居民抗議與環保局取締未見改善，去年終於被查獲非法繞流排放廢水的罪證，化驗汙水所含生化需氧量、化學需氧量等都超過標準200倍，全案彰化地檢署5日偵結依違反《水汙染防治法》起訴。

彰檢指出，60多歲的邱姓兄弟2015年接手已故父親經營約30年的養豬場，是屬《水汙染防治法》公告的畜牧業，依法應定期申報放流水量，廢水也應經過處理流程才能排放，但2015年1月至2017年4月，兩人為節省處理費用，持續將未處理含高濃度厭氧的原廢水偷偷排放到舊濁水溪，再由不知情的環保業者做不實申報。

該牧場長期排放惡臭的原廢水，居民不堪忍受自2013年起多次陳抗，期間業者雖曾與環保單位、居民在協調時允諾改善，並簽署「異味改善備忘錄」，但還是依然故我。

2015年環保署中區督察大隊又在居民陳情後密集巡查監控，果然在1年後、即去年4月22日凌晨發現偷排廢水事證，檢察官李秀玲隨即指揮保七三大隊與彰化縣環保局搜索查獲。

檢察官指出，業者經被環保局處分停養，去年底己出清場內豬隻，隨後投入太陽能等綠能及循環經濟設備，認為已積極改善飼養條件及設備，倘日後經許可復養，應無再犯之虞。

得知業者遭起訴，當年發起陳抗行動的東螺溪環保協會副會長莊金茂指出，目前該畜牧場已無豬隻，為此並無豬糞廢水等味道，但還是擔心日後復養又會重施故技，呼籲相關單位嚴格把關。

(中時 )