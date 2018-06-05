國小教師陳迺珊投入花博導覽講師及志工行列

志工服務讓生活更精彩！國小教師陳迺珊投入花博導覽講師及志工行列。（圖／台中市府提供）

友善列印
中時

台中世界花卉博覽會將於今年11月3日登場，預估動員至少2萬名志工共同參與，其中，導覽志工可說是站在第一線，與民眾互動的親善大使，任教於沙鹿國小的老師陳迺珊，除投入花博導覽組講師的工作外，自己也報名導覽志工，她表示，擔任志工讓生活更精彩、快樂，呼籲市民朋友一起作伙來當花博志工，共同創造台中花博盛會的美好經驗。

陳迺珊平日是國小教師身份，假日在國立自然科學博物館擔任導覽志工，至今已有8年志工經歷，由於台中今年將舉辦世界花卉博覽會，屆時將需要相當的導覽志工人力，為參觀民眾介紹台中花博的主題、特色及園區場館設施，陳迺珊加入台中花博導覽組講師及志工行列。

「今年台中花博是世界級的盛會，每位花博導覽志工都是站在第一線！」陳迺珊表示，志工與民眾互動的親善大使，可以將展覽主題「花現GNP」的Green綠色生產、Nature自然生態及People人文生活三者和諧發展的美好價值，讓更多人瞭解。

籌辦國際活動的成功關鍵，志工扮演重要角色，像是倫敦奧運有7萬名志工加入，北京奧運也號稱有10萬志工，這次台中世界花卉博覽會則是招募2萬名志工。

在為導覽志工上花博課程時，陳迺珊發現，雖然志工的背景不同，不過都有相同的目標，就是要讓這次的花博能順利成功，而且還有台南西拉雅風景區的導覽志工組隊加入花博志工，因此，自己也報名花博導覽志工，她笑說，身為台中市民怎能不趕快把握這難得的機會，為自己的家鄉盡一份心力！

陳迺珊擔任志工不僅讓她的生活更快樂，也豐富了她的教學內容，收獲無價，花博在台中舉行，千載難逢的大好機會，她呼籲市民朋友一起來當花博志工，讓自己更認識所生活的這片土地，同時創造的美好生命價值。

(中時 )

彰化縣信義中小學、文德國小 超… 紀念齊柏林 中華郵政發行「看見…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。