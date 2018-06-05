國小教師陳迺珊投入花博導覽講師及志工行列

2018年06月05日 15:54 中時 盧金足

台中世界花卉博覽會將於今年11月3日登場，預估動員至少2萬名志工共同參與，其中，導覽志工可說是站在第一線，與民眾互動的親善大使，任教於沙鹿國小的老師陳迺珊，除投入花博導覽組講師的工作外，自己也報名導覽志工，她表示，擔任志工讓生活更精彩、快樂，呼籲市民朋友一起作伙來當花博志工，共同創造台中花博盛會的美好經驗。

陳迺珊平日是國小教師身份，假日在國立自然科學博物館擔任導覽志工，至今已有8年志工經歷，由於台中今年將舉辦世界花卉博覽會，屆時將需要相當的導覽志工人力，為參觀民眾介紹台中花博的主題、特色及園區場館設施，陳迺珊加入台中花博導覽組講師及志工行列。

「今年台中花博是世界級的盛會，每位花博導覽志工都是站在第一線！」陳迺珊表示，志工與民眾互動的親善大使，可以將展覽主題「花現GNP」的Green綠色生產、Nature自然生態及People人文生活三者和諧發展的美好價值，讓更多人瞭解。

籌辦國際活動的成功關鍵，志工扮演重要角色，像是倫敦奧運有7萬名志工加入，北京奧運也號稱有10萬志工，這次台中世界花卉博覽會則是招募2萬名志工。

在為導覽志工上花博課程時，陳迺珊發現，雖然志工的背景不同，不過都有相同的目標，就是要讓這次的花博能順利成功，而且還有台南西拉雅風景區的導覽志工組隊加入花博志工，因此，自己也報名花博導覽志工，她笑說，身為台中市民怎能不趕快把握這難得的機會，為自己的家鄉盡一份心力！

陳迺珊擔任志工不僅讓她的生活更快樂，也豐富了她的教學內容，收獲無價，花博在台中舉行，千載難逢的大好機會，她呼籲市民朋友一起來當花博志工，讓自己更認識所生活的這片土地，同時創造的美好生命價值。

(中時 )