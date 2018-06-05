紀念齊柏林 中華郵政發行「看見台灣」郵票

中華郵政為紀念齊柏林，將於6月8日發行「看見台灣」郵票。（中華郵政提供）

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《看見台灣》導演齊柏林去年6月墜機罹難，中華郵政為紀念齊，將於6月8日發行「看見台灣郵票小全張」，中華郵政表示，這是紀錄片首次登上郵票，具紀念意義。

中華郵政指出，為讓世界看見台灣之美，特以齊柏林空拍並親自註記名稱之照片為題材，訂於6月8日發行「看見台灣郵票小全張」1張，內含郵票4枚，希望透過高空視野，展現台灣自然景觀與人文風華，並喚起國人珍惜與關懷生態環境。

此套郵票圖案分別為屏東恆春大尖山牛群（面值8元）、南投玉山天籟（面值9元）、高雄永安魚塭夕照（面值13元）及花蓮玉里稻田大腳印（面值15元），由高空鳥瞰台灣，大自然遼闊之美呈現眼前，原住民孩子們的歌聲迴盪在玉山頂上，激發國人對這片土地的珍愛之情。

為配合郵票發行，中華郵政特別印製相關首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各一批，提前於6月6日發售；另製作預銷首日戳小全張封，於郵票發行當日供售，有興趣的民眾可至各地郵局、郵政博物館或「中華郵政集郵電子商城」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。

郵政博物館也將在6月8日至9月2日，於該館6樓特展室舉辦「看見台灣郵票特展」，展覽內容有台灣風景、生態、民俗郵票，以及齊柏林導演攝影作品及工作照，現場也會播放《看見齊柏林》、《看見台灣》預告片及幕後花絮等影片。

(中時 )

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