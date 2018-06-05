不要亂摸了 新生兒腸病毒重症暴增

2018年06月05日 15:57 中時 陳志祥

國內腸病毒就診人次持續上升，上周門急診人次首度「破萬」，尤其病毒喜好攻擊新生兒，上周新增1例出生14天新生兒感染伊科病毒11型併發重症，疾管署罕見提醒國人避免對新生兒出現「抱抱、親親、摸摸」的動作。

上周（5月27日至6月2日）國內腸病毒門急診就診1萬0794人次，較前一周上升9.6％，接近流行閾值，這也是門急診單周首度「破萬」，不過，疾管署副署長羅一鈞指出，就診人次增幅、停課班級都有放緩的現象，可能接近流行高峰。

值得注意的是上周新增1例腸病毒併發重症個案，家住東台灣、出生12天的新生男嬰，今年5月上旬出生，5月下旬因陸續出現發燒、活動力及食慾下降、呼吸急促就醫並收治住院，住院2天後因病情惡化轉北部某醫學中心治療。

疾管署防醫師吳佩圜指出，經由檢驗審查確認個案感染伊科病毒11型，由於個案出現休克、肝炎、腎衰竭、瀰漫性血管內凝血等症狀，目前仍在新生兒加護病房治療。據了解，個案病況危急。

今年以來已經累計10例腸病毒併發重症病例，其中5例為1歲以下嬰兒，最小年紀排名分別是出生3天、4天、11天、12天與34天，上周新增的重症個案排名第4年輕；吳佩圜表示，今年新生兒的症狀表現不像較大嬰幼兒的手、足、口症狀，初期會活動不佳。

目前重症確定病例感染型別多樣，其中伊科病毒11型、克沙奇B1型及腸病毒71型各2例，羅一鈞表示，今年腸病毒疫情對新生兒較為嚴峻，去年同期只有2名新生兒重症，顯然今年的新生兒重症不太尋常！往往呈現新生兒敗血症，他很擔心形成社區流行。

一般新生兒常會受到家人欣喜逗弄、擁抱，不過，5歲以下嬰幼兒是腸病毒併發重症的高危險族群，家中有新生兒的民眾應落實勤洗手、戴口罩等防護措施，羅一鈞提醒，新生兒感染腸病毒應是無症狀大人的傳染，所以最好避免對新生兒「親親、抱抱、摸摸」。

(中時 )