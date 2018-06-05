40％民眾日喝不到1200cc水 醫：恐造成腎臟負擔

2018年06月05日 15:58 中時 鄭郁蓁

根據衛生福利部2025政策白皮書指出，2014 年我國十大主要死因，除癌症外，仍以與三高相關的慢性疾病，其中第8 位高血壓性疾病及第10 位腎病等非傳染性疾病為主，占總死亡數三成五以上。民間雜誌調查發現，國內四成民眾一天喝不到1200cc的水，且年輕世代護腎意識最不足，近八成一周運動不到三次，高達八成每周一次火鍋吃到飽或熱愛油炸、高鹹食物，埋下腎臟病變的因子。

今年五月台灣費森尤斯醫藥首次與天下雜誌調查中心發起「2018年護腎習慣大調查」，共回收1515份有效問卷。調查發現，40%民眾平均一天開水攝取量不到1200cc，而每週喝五杯以上含糖飲料的人，62%把飲料當水喝，不但每天平均飲水量不足1200cc，又更有將近半數(49%)沒有運動習慣，是慢性腎臟病的高風險群。

值得注意的是，最具生產力的二大族群－21~30歲年輕世代與31~50歲的中堅世代，平均近6成每周至少3杯含糖飲料；活動力最強的21~30歲年輕世代，有一半以上一天喝不到1200cc；而這二大族群也是最不愛動的一群，近8成一周運動不到3次。

台灣腎臟醫學會理事長、輔大醫院副院長盧國城表示，根據2017年台灣腎病年報指出，40歲以下的慢性透析患者愈來愈多起因於糖尿病，足以說明愛喝含糖飲料、愛吃重口味食物、不愛喝水、不運動等不健康生活型態，將對腎臟帶來沈重的負擔。若長期忽略健康生活型態，再加上西化飲食愛吃重鹹、高油、重口味的食物，年輕與中堅世代將會提早走入三高族群行列，成為慢性腎臟病高風險群。

此外，調查還發現，有18%的人不知道長期使用止痛藥會造成腎臟傷害；有27%民眾以為按時服用醫師開立的糖尿病或三高藥物會傷腎，近而影響慢性病的控制；這項調查中也意外發現有近四成(37%)的年輕族群在用藥上缺乏正確觀念，普遍認為服用西藥會傷害腎臟的刻板觀念。

盧國城呼籲慢性病患者必須配合醫囑規律用藥，正確使用藥物，把血糖、血壓控制到安全範圍，才是保護腎臟的正確做法。

(中時 )