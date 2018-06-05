員林「活力寶寶運動會」7月1日員林國小開爬！

2018年06月05日 16:05 中時 鐘武達

中華民國青年工作志願服務協會舉辦的第2屆市長盃活力寶寶運動會即將登場，5日在員林圖書館舉辦宣傳活動。（鐘武達攝）

員林市「第2屆市長盃活力寶寶運動會」即將於7月1日在員林國小登場，主辦單位中華民國青年工作志願服務協會理事長邱式麟、市長張錦昆與市民代表會主席林錦泉5日帶著已經報名參賽的親子為活動宣傳暖身，鼓勵家長們帶著小寶貝一起來爬行與搬尿布。

張錦昆表示，0到3歲是孩子重要的成長階段 ，需要適當的體適能運動幫助身心健全發展，台灣的新生兒出生率居全球末段班，為此藉由活力寶寶運動會宣導獎勵生育政策，也希望提升市民增產報國的意願。他強調，員林市公所目前開辦有新生兒每人6000元的營養補助津貼 ，希望家長不要忘了小寶寶的權益。

邱式麟說，7月1日的的親子活動，除了寶寶爬行與搬尿布比賽，現場還安排有專業攝影師為大家拍攝全家福，寶寶運動會著重於親子互動，而非競賽，目的是希望家長藉由活動來記錄寶寶的成長，並享受其中的互動樂趣。

他表示，孩子只有一次成長的機會，家長能撥空常常陪伴，親子關係才會更親密，家庭才會更融洽。

「第2屆市長盃寶寶運動會」，爬行比賽名額共150名，參加資格為1歲以下、還不會走路的寶寶；搬尿布比賽名額150名，資格為2歲以下的寶寶，報名時間即日起至18日止。詳情可洽邱式麟0937-022623、陳政裕0933-419149。

(中時 )