女員工遭貨梯夾頸死亡 「總統府愛用便當店」負責人被起訴

2018年06月05日 16:41 中時 陳志賢

北市知名南京板鴨老店「正記美食」，2016年12月發生女員工被貨梯夾住頸部致死的驚悚事件，台北地檢署查出，該部貨梯是違建，且未取得合格使用證，公司亦未能提醒員工不能使用，導致員工被夾頸死亡，5日依業務過失致死罪及違反職業安全衛生管理法起訴「正記美食」公司、公司負責人陳保存、劉美玉夫婦及貨梯施作廠商吳健安3人。

正記南京板鴨原位於永康街附近，近搬至新生南路，是經營逾50年的老店，每到用餐時間，常見排隊人潮，店內以南京板鴨、滷味點心出名，曾是總統府指定愛用便當店之一。

位於新生南路的正記，前方是營業區，設有櫃檯與餐檯、顧客座位，出事的貨梯設在後方廚房，貨梯高150公分，用來運送地下1樓儲藏室的料理材料到1樓廚房。

2016年12月20日上午9點44分，45歲印尼雅姓女員工操作貨梯，要將儲藏室的菜送上去，她按下按鈕，發現沒動靜，探頭進入貨梯內查看，未料貨梯上半部閘門忽然往下掉，當場夾住雅女頸部，雅女遭夾後掙扎，身體往前移動，導致頸部、肩膀處都被夾住，形同上斷頭台的駭人景象。

同事發覺驚嚇不己，試圖將她拉出，但閘門緊緊卡住頸肩，報警求救。消防人員到場撬開閘門將人救出，雅女遭夾近40分鐘，最後因頸椎壓傷缺氧致全身器官休克死亡。

案發後，檢方傳喚負責人陳保存、劉美玉夫婦，2人否認犯罪，辯稱有要求員工不能使用電梯，並因在貨梯附近蓋擋土牆，有張貼「水泥未乾，禁止使用」的警示標語。但員工作證時則打臉老闆，否認有禁止員工使用貨梯。

檢方調查發現，該部貨梯是違建，且未取得合格使用證，加上貨梯設計構造不良，負責人陳保存、劉美玉未積極阻止員工使用貨梯，不採信其說法，依法起訴。

(中時 )