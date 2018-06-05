為何館長比教授夯？ 紅不起來的學者找到答案了

2018年06月05日 16:03 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

健身教練陳之漢網路聲量大，他用庶民語言評論時事，總是引來鄉民大量關注，連政治人物也要與之pk互罵，成為網路世界不可忽視的意見領袖。有大學教授不解，館長受追捧的現象從何而來，自嘲紅不起來的學者翁瑞達說，他找到3個理由，但也點出館長比教授紅的隱憂。

北美商學院教授在《蘋果日報》投書表示，最近批評幼稚園的高學費，再度攻佔媒體版面，還引發立委段宜康和台北市議員梁文傑出面駁斥。

翁瑞達說，自己沒有職業或教育歧視，不認為健身教練不能比大學教授紅。但他同樣關心公共話題，就是不太有人搭理。他心裡有個疑問：為何館長比教授還紅？

他分析得到三個原因，一是他承認館長的造型比較搶眼，除了一身肌肉，還有圖案複雜的刺青，造型吸引媒體注意。二是館長雖四肢發達，但頭腦並不簡單，他這樣的稀有品種大大顛覆了刻板印象。三是館長講話直白，就算連篇「幹話」，也充滿趣味性與娛樂效果。

不過，找到館長成為媒體寵兒的原因後，翁瑞達感到憂心了。健身教練的評論音量高於大學教授，凸顯的是媒體對公共議題的處理「綜藝化」了。

館長與教授的知名度有落差，網友又是怎麼看的呢？網友有神解，「他就是個藉屍還魂的豬哥亮」、「叫獸 就是個負面詞」、「很多教授把自己『御用化』了」、「因為館長敢做敢當 出錢出力 那些專家教授 只會躲在學校出張嘴講幹話」。

(中時電子報)