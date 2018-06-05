爭議不斷放話擬提告 吳音寧：現在知道必須反擊

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北農總經理吳音寧上任後惹出諸多風波，不僅被批是年薪250萬實習生，又被爆送菜圖利家鄉、送洋酒綁樁、魚翅宴爭議。吳音寧今在議場強調，過去覺得實實在在做事就好，不用回應抹黑言論，現在卻發現「不夠耶」，必須要反擊，已請公司法務單位蒐集資料，不排除對抹黑者提告。

吳音寧被藍營議員爆料贈送60瓶洋酒給民進黨台北市黨部，有綁樁之嫌，吳當下在議場未正面回應，事後雖駁斥為不實指控，仍傳出有檢調將介入調查。

民進黨議員張茂楠今在議會質詢請吳備詢，要她講清楚，到底有沒有送酒給市黨部，是被別人醜化還是真的？吳音寧回應，北農是一間自負盈虧的公司，業務是由董事會聘請總經理推動，有業務推廣費可使用，她的業務推廣費比前任總經理少用一半，業務卻是5年來做得最好的。

吳音寧話還沒講完，民進黨議員王孝維不耐說，有沒有送酒講清楚就好，要針對問題回答。吳音寧強調，經她回去查證，「沒有送過酒給民進黨市黨部，沒有」。王直說，那就還她一個清白，如果有的話吳就辭職下台，吳音寧點頭稱好。

張茂楠又問，聽說吳打算要提告抹黑者？吳音寧說，從2月28日開始到現在幾個月間，點點滴滴所有不當的抹黑，已請法律顧問去蒐證，過去總覺得實在做事就好，不用特別回應，但現在發現實在做事也不夠，必須要去反擊，因此不排除對這些人提告。

針對被指250萬高薪實習生，吳音寧不滿說，不知道這數字怎麼來的，她的月薪就是14萬，外界故意用「二百五」這個數字，是為了挑動年輕人不滿情緒，她其實也40多歲了，但大家認為冠上高薪，就能把年輕人不滿情緒灌到她身上，這不是實在討論事情的方式。

台北市長柯文哲則說，台北的環境滿複雜的，本來就不好應付，其實台灣社會本來就不正常，「我也覺得北農有夠複雜，小白兔（指吳音寧）進去就……」

儘管議員給予吳充份時間解釋爭議，但張茂楠仍忍不住說，吳喜歡把簡單的東西複雜化。周柏雅則不滿說，送洋酒這件事花了幾天去查證，吳上來直接答覆就好，講那麼多五四三，若市府覺得吳不適任，就提案把她換掉，為什麼不提案討論呢？接著不滿說，「你們的表現把台北市政府的層次拉低了。」

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(中時 )

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