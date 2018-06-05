華碩找上神力女超人 與蓋兒加朵合作推出新系列

2018年06月05日 16:29 中時 潘鈺楨

華碩希望透過與蓋兒加朵合作，激勵全球消費者運用科技創作。（華碩提供）

以「神力女超人」一角走紅的好萊塢女星蓋兒加朵（Gal Gadot），新世代女性形象深受廠商青睞，華碩今宣佈最新筆記型電腦與All-in-One個人電腦系列產品都將與蓋兒加朵合作。蓋兒加朵在此合作計畫中充分展現其對於科技創作的高度熱情，體現華碩釋放自我創意能量的核心品牌價值，並激勵所有人和她一起運用科技展現自己的創造力。

蓋兒加朵表示：「過去人們認為只有頂尖技術專家或極客才能充分運用科技，但事實上每個人都能運用科技進行創作，比如具備ScreenPad功能的華碩全新ZenBook Pro可協助使用者揮灑無限創意，我很高興與一個致力於幫助每個人釋放創意潛能的品牌合作。」

華碩與蓋兒加朵的合作開展於2018年最新的個人電腦系列，由ZenBook系列旗艦種ZenBook Pro領軍，並涵蓋內外全面進化，皆能展現自我態度的VivoBook與All-in-One個人電腦產品。在Computex首度亮相的全新ZenBook Pro，為華碩首款展現創新科技ScreenPad功能的產品，可將電腦觸控板轉變為一面智能動態調整的多功能觸控螢幕，讓使用者用更直覺、聰明的方式與筆電互動，以提供極致的應用效能。

華碩希望透過與蓋兒加朵合作，激勵全球消費者運用科技創作，並推出一系列創新技術協助使用者達成其創作目標，包含 ErgoLift軸承設計提供更舒適的打字體驗，多功能觸控螢幕ScreenPad帶來智能動態調整的全新互動方式；產品亦搭載高效能處理器支援使用者充分發揮創意。另外，VivoBook採用大膽的撞色設計，推出五種色彩選擇與不同表面材質處理，是一款年輕創作者也為之驚艷的產品。

華碩全球副總裁陳彥政表示：「蓋兒加朵是全球最具啟發性的人物之一，她在獲得國際性的成功之際，仍忠實呈現自我。如同蓋兒加朵，華碩相信每個人都能發揮自己的潛力，只需運用對的科技來釋放自己的創造力，在我們心中沒有比蓋兒加朵更適合攜手追尋無與倫比的合作人選了。」

英特爾客戶運算事業群副總裁Chris Walker表示：「華碩是我們長期的合作夥伴，與我們攜手致力於重新定義電腦的可能性，以及推出能引領消費者突破自我創意極限的創新科技。而搭載Screenpad與Intel處理器的ZenBook Pro，即是這種創新精神的最佳體現。」

(中時 )