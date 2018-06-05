小熊維尼的最愛！這裡的蜂蜜絕對讓你驚豔

連仁裕是「蘭園養蜂園」的第三代養蜂人。(中時電子報提供)

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中時電子報
綜合報導

蜜蜂嗡嗡叫好可怕？趕快去桃園來個生態之旅吧！佔地約1公頃的「蘭園養蜂園」位於桃園市新屋區永安里，提供蜜蜂生態的解說、DIY、蔬果採摘等活動，讓入園的遊客獲得滿滿知識與美好體驗。

「蘭園養蜂園」至今已成立18年，第三代養蜂人連仁裕當初願意回鄉養殖蜜蜂的原因，是認為這是一個延續生命的工作。連仁裕表示，人類與植物的繁衍都需要蜜蜂授粉，生命才能得以永續經營，並希望藉由公開作業的養蜂場將蜜蜂生態的知識傳遞給遊客，進而達到教育意義。

「蘭園養蜂園」的每個養蜂區域都會控制在50個蜂箱以內(中時電子報提供)

連仁裕養殖的蜜蜂場共有四個區域，遍佈桃園市新屋區的各個鄉里，每個區域都會控制在50個蜂箱以內，為的是確保方圓三公里的蜜源植物充足能夠讓蜜蜂生存。園區也有分四季種植不同的農作物，像是七、八月栽種的紅棗、玉米；三、四月就會栽種近20多棵的樹葡萄，除了帶領遊客了解蜜蜂生態之外，也會提供當季的水果採收活動，體驗當一日果農的樂趣。

連仁裕提到，園區內的商品也都是自給自足，像是蜂蜜、蜂王漿、花粉等，都會確保商品符合了國家標準檢驗再進行販售，民眾對於產品的品質可以放心。其實，現在很多生態農場都以教育為出發點，不少學生團體會前往「蘭園養蜂園」參加生態之旅，透過專人的養蜂場宣導並進一步地傳遞蜜蜂生態對大自然的重要性，讓大小朋友對蜜蜂有更進一步的認識。另外，DIY也是熱門的活動之一，像是現場拼圖、蜂蠟布製作等都很受歡迎。

「蘭園養蜂園」養殖的蜂種為義大利黃金蜂，牠們會採集高山上的花蜜，像是大面積種植的龍眼樹花蜜等，採集能力較一般的蜜蜂優秀。連仁裕提醒，來到「蘭園養蜂園」要注意避免穿著顏色太鮮豔的衣服，當蜜蜂逼近時，也不能有大動作地揮動手勢，這樣才不會引起蜜蜂的攻擊。

桃園自在遊

【蘭園養蜂園】

地址：桃園市新屋區中山西路三段260號

(中時電子報)

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