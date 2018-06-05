特搜隊確認找到F-16黑盒子本體 新北消防下午5時結束任務

新北市消防局災害搶救科長蕭柏桓5日下午證實已尋獲F-16戰機黑盒子，新北市消防局的搜索任務至5日下午5時暫告段落。（張穎齊翻攝）

友善列印
中時

F-16戰機墜毀五分山步道，新北市消防局災害搶救科長蕭柏桓5日下午證實已尋獲戰機黑盒子。蕭柏桓表示，新北市消防局5日的搜索重點包括搜索黑盒子、搜索飛官吳彥霆遺體、戰機殘骸定位，軍方的重點則是針對戰機撞擊點進行開挖。

新北消防局搜救人員在步道的南、北側，各分3組人員下切進行搜索，在北側戰機撞擊點向前推進50至80公尺處，發現吳彥霆身上的皮膜，在南側撞擊點相對位置下切50公尺處，有大片的飛機殘骸及彈藥，繼續下切至120公尺處則發現戰機的黑盒子。

蕭柏桓表示，特搜人員於中午12時30分許發現疑似黑盒子，由於山區無電信訊號，特搜人員遂拍照後返回前進指揮所，交由軍方飛安專家辨識，經比對序號，確認是該架F-16戰機的黑盒子本體，隨後即會同軍方特戰部隊回到發現黑盒子處，將黑盒子撿拾上來。另在南麓發現大量散落的機骸，已由特搜人員定位，交由軍方接手後續工作。

蕭柏桓表示，因軍方已證實飛官吳彥霆不幸殉職，黑盒子也經軍方確認尋獲，新北市消防局的搜索任務至5日下午5時已暫告段落，但後續軍方若需支援，新北消防局仍將提供必要的協助。

至於步道封鎖區域何時開放？蕭柏桓表示，因步道現場仍有許多飛機殘骸，軍方仍需時間清運，故應暫時不會開放，開放時間將視軍方作業的狀況，交由軍方決定。

(中時 )

F-16飛官吳彥霆遺體屍塊 送入基… F-16墜毀 基市消防局長：滑行2、…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。