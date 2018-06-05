特搜隊確認找到F-16黑盒子本體 新北消防下午5時結束任務

2018年06月05日 16:35 中時 張穎齊 、 王揚傑

F-16戰機墜毀五分山步道，新北市消防局災害搶救科長蕭柏桓5日下午證實已尋獲戰機黑盒子。蕭柏桓表示，新北市消防局5日的搜索重點包括搜索黑盒子、搜索飛官吳彥霆遺體、戰機殘骸定位，軍方的重點則是針對戰機撞擊點進行開挖。

新北消防局搜救人員在步道的南、北側，各分3組人員下切進行搜索，在北側戰機撞擊點向前推進50至80公尺處，發現吳彥霆身上的皮膜，在南側撞擊點相對位置下切50公尺處，有大片的飛機殘骸及彈藥，繼續下切至120公尺處則發現戰機的黑盒子。

蕭柏桓表示，特搜人員於中午12時30分許發現疑似黑盒子，由於山區無電信訊號，特搜人員遂拍照後返回前進指揮所，交由軍方飛安專家辨識，經比對序號，確認是該架F-16戰機的黑盒子本體，隨後即會同軍方特戰部隊回到發現黑盒子處，將黑盒子撿拾上來。另在南麓發現大量散落的機骸，已由特搜人員定位，交由軍方接手後續工作。

蕭柏桓表示，因軍方已證實飛官吳彥霆不幸殉職，黑盒子也經軍方確認尋獲，新北市消防局的搜索任務至5日下午5時已暫告段落，但後續軍方若需支援，新北消防局仍將提供必要的協助。

至於步道封鎖區域何時開放？蕭柏桓表示，因步道現場仍有許多飛機殘骸，軍方仍需時間清運，故應暫時不會開放，開放時間將視軍方作業的狀況，交由軍方決定。

(中時 )