蟻人等不及來台 錄影片喊話：想看台灣最美風景

電影公司為紅毯見面會準備接駁專車。（迪士尼提供）

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漫威電影首次來台宣傳，尚未抵台的「蟻人」保羅路德（Paul Rudd）已經急著想快點來台會粉絲，用手機錄影片向觀眾喊話：「聽說台灣最美的風景是人，我等不及要在台北和你們相見。」

保羅路德還說，這次來宣傳很希望能四處走訪深入瞭解台灣，但礙於時間有限無法全部走遍，不過他時常耳聞「台灣最美的風景是人」，希望能夠在台北看到所有的粉絲，一圓他的心願。

《蟻人與黃蜂女》將於6月13號晚間六點於兩廳院廣場上舉辦紅毯見面會，保羅路德、伊凡潔琳莉莉、導演派頓瑞德將出席與現場觀眾進行互動，活動開放所有民眾參與。為讓更多台灣觀眾共襄盛舉，台灣漫威加碼推出各種活動，包括6月13日晚間6點的兩廳院廣場紅毯見面會，當天下午3:30至7:30在信義、西門兩大商圈推出免費蟻人接駁車直達現場，平均20分鐘一班不間斷行駛。

當天還針對學生與上班族群贈送高達3000張《蟻人與黃蜂女》電影票，更有原版海報、限量T恤、模型等週邊商品等超過500份的活動獎品贈送，只要到現場就有機會獲得。紅毯見面會結束後，現場還有免費露天電影院播放《蟻人》首集，要讓台灣觀眾在一睹明星風采之餘還能玩得盡興、滿載而歸，度過難忘的蟻人之夜。紅毯見面會活動方式，詳見MARVEL台灣粉絲團https://www.facebook.com/MarvelStudioTaiwan

《蟻人與黃蜂女》故事接續在《美國隊長3：英雄內戰》之後，史考特朗恩因為參與了內戰被抓，帶上電子腳鐐居家監禁，在父親和蟻人兩個角色中左支右絀。眼看刑期終於快服滿，皮姆博士和荷普又帶著危急的任務找上門，史考特不得不再次穿上蟻人裝束，打擊黑暗勢力之餘，還要學習如何與搭檔一起出任務。《蟻人與黃蜂女》將於7月4日全台上映。

(中時 )

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