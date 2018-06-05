瑞絲薇斯朋力挺雪琳伍德利 狂推《我願意》

2018年06月05日 16:53 中時 潘鈺楨

雪琳伍德利（右）與山姆克萊弗林在海上遇颶風來襲。（CATCHPLAY提供）

改編自真人實事、由《分歧者》好萊塢新生代女星雪琳伍德利（Shailene Woodley）和《我就要你好好的》英國帥氣小生山姆克萊弗林（Sam Claflin）主演的災難愛情電影《我願意》（Adrift）上周末於美國上映，以1160萬美元（約相當於3.45億台幣）勇奪新片票房冠軍，僅次於《星際大戰外傳：韓索羅》和《死侍2》。與雪琳伍德利合演HBO影集《美麗心計》（Big Little Lies）的奧斯卡影后瑞絲薇斯朋（Reese Witherspoon）、蘿拉鄧恩（Laura Dern）和柔伊克拉維茲（Zoe Kravitz）也相約看《我願意》，力挺伍德利，薇斯朋更在IG發文大讚這部電影令她深受感動，她說：「雪琳在這部女性對抗大自然威力的電影裡有相當精彩動人的演出，非看不可，絕對不能錯過！」

《我願意》改編自1983年的真實海上災難事件，由《聖母峰》（Everest）導演巴塔薩科馬庫（Baltasar Kormákur）執導，描寫雪琳伍德利飾演的塔米歐漢與由山姆克萊弗林飾演的未婚夫理查一起搭乘遊艇出海，卻在途中遇到太平洋上有史以來最大的颶風來襲，他們的遊艇在暴風中遭逢重創，塔米和理查必須倚靠對彼此的堅定愛情，互相扶持，在絕境中挺過各種考驗。伍德利透露讀完劇本後就下定決心要接演本片，她說：「我很想詮釋這對情侶展現出來的動人愛情，無論如何不想放棄主演這個角色的機會，而能演出如此扣人心弦的電影，對我來說各方面都像美夢成真。」

《我願意》描述甜蜜的未婚夫妻塔米（雪琳伍德利飾）和理查（山姆克萊弗林 飾）在即將步入婚姻殿堂前，決定一起乘坐遊艇出海探險，不料在大平洋上卻遭逢史上最大的颶風，理查因此受到重傷，塔米只能鼓起勇氣對抗颶風，拯救自己和世上最愛的人。電影8月31日在台上映。

(中時 )