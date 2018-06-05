「法鯊雙妻」合體 X教授、蘿拉賣肉比身材

2018年06月05日 16:54 中時 潘鈺楨

詹姆斯麥艾維（右）有結實手臂肌與胸肌大放送。（威視提供）

改編自暢銷同名小說的史詩愛情鉅作《當愛未成往事》(Submergence)，由德國當代電影大師文溫德斯(Wim Wenders)與《鋼鐵英雄》(Hacksaw Ridge)製作團隊共同打造，並邀來「X教授」詹姆斯麥艾維(James McAvoy)與新一代「蘿拉」艾莉西亞薇坎德(Alicia Vikander)攜手主演螢幕情侶。

詹姆斯麥艾維身與艾莉西亞薇坎德分別身為「萬磁王」麥克法斯賓達(Michael Fassbender)的摯友與老婆，「法鯊雙妻」首度合體不僅上演讓人臉紅心跳的親熱戲，更讓人期待的是，兩人還各自為戲脫衣大秀姣好身材。詹姆斯麥艾維難得見世面的結實手臂肌與胸肌大放送給觀眾外，艾莉西亞薇坎德也穿上性感比基尼濕身下海，兩人除了共譜史詩級浪漫愛情故事，還獻上誘人身材讓觀眾大飽眼福。

艾莉西亞薇坎德談及首次和詹姆斯麥艾維合作，她也大方表示自己其實是他的小粉絲：「多年前我看過他演出的《贖罪》，後來他的電影我幾乎都看過了，我覺得他非常多才多藝，是當今最優秀的演員之一，沒想到身材也這麼好！」

平時以美男子氣質形象亮相銀光幕的詹姆斯麥艾維鮮少嶄露衣內風光，這次破天荒竟在電影裡換上貼身背心在海邊慢跑，揮汗如雨的他大露結石手臂肌及深藏不露的胸肌，而女主角艾莉西亞薇坎德也不惶多讓，因演出《古墓奇兵》「蘿拉」一角練就一身健美身材的她，在電影中穿上火辣比基尼濕身下海展現性感女人味。

兩人在《當愛未成往事》中呈現的完美演技和身材都是電影亮點！導演文溫德斯也透露這兩位主角一直是他心目中的第一人選，詹姆斯麥艾維與艾莉西亞維坎德在片中分別飾演被索馬利亞游擊隊挾持為人質的特務，以及前往海底執行危險研究的生物科學家，製作團隊更一致讚賞兩位的精湛演出：「他們都擁有《當愛未成往事》男女主角所需的複雜性及現代性，完美地詮釋了兩個困在與世隔絕環境裡的靈魂。」電影6月22日在台上映。

(中時 )