F-16墜毀 基市消防局長：滑行2、300公尺後墜落山谷解體

空軍F-16戰機4日下午墜毀在五分山，消防局長陳龍輝研判，戰機應是在滑行2、300公尺後，才墜落山谷解體。（張穎齊翻攝）

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空軍F-16戰機4日下午墜毀在五分山，消防局長陳龍輝研判，戰機應是在滑行2、300公尺後，才墜落山谷解體。（張穎齊翻攝）
空軍F-16戰機4日下午墜毀在五分山，消防局長陳龍輝研判，戰機應是在滑行2、300公尺後，才墜落山谷解體。（基隆市政府提供）

空軍F-16戰機昨（4）日下午1時許在基隆市與新北市交界的五分山區墜機，基隆市消防局在市長林右昌指示下，連續2天派遣人車，全力配合軍方及新北市消防局完成搜救任務，對此，消防局長陳龍輝研判，戰機應是在滑行2、300公尺後，才墜落山谷解體。

陳龍輝表示，基隆市消防局在4日共計出動17車、28人、空拍機2台(升空4次)，配合軍方及新北市消防局完成搜救任務，在今（5）日也持續派出1車4人、空拍機2台，初步發現飛機應該是在滑行約2、3百公尺後，才墜落山谷解體。

陳龍輝說，在搜救過程中，有民眾反映在本市碇內街龍門谷一帶有濃濃塑膠味，暖暖分隊搜尋人員前往後並無發現，但一路搜尋至五分山登山口處3.1公里處，小隊長曾慶祥發現包括阻力傘等飛機殘骸，以及地面磨擦痕跡。

陳龍輝指出，經進一步搜索後發現更多殘骸以及有燒灼痕跡的梅花肩章，直到晚間8時許，接獲軍方通報表示飛行官大體屍塊已尋獲，確定飛行官罹難，遂在晚間9時15分返隊結束搜索工作。

林右昌表示，基隆市消防局在4日下午獲報有國軍F-16戰機墜機，地點疑似在基隆市暖暖及新北市瑞芳山區交界處，消防局立即在第一時間先後通知轄區暖暖分隊派遣人車前往暖暖山區搜尋，隨後再指派七堵、百福、中山、安樂、信義、中正分隊派員，配合國軍進行搜救。

(中時 )

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