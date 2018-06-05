影》殲-15夜間降落比白天難5倍！著艦就像炸彈撞航母

殲-15成功在遼寧艦上進行夜間起降。(YouTube截圖)

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中時電子報

上月底，央視剛剛公佈了殲-15在遼寧艦上成功進行夜間起降的畫面。今日《中國國防報》報導則分析了殲-15艦載機晚上降落在移動航母上的難度，至少是白天的5倍。因為，夜間起降的困難和危險，大多來自艦載機降落時，而不是起飛。

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另據搜狐軍事新聞過去分析，當艦載機在著艦過程中，航艦如果正在航行就會加大飛行員安全著艦的難度，萬一發生事故通常不會是小事故。因為，著艦的飛機就像是一枚「炸彈」一樣，重量加速度的加乘效果，戰機重重地撞到航空母艦上，輕則艦載機損毀，嚴重的話，可能航艦甲板上的飛機和人員都會遭殃，屆時，航艦可能就得進廠大維修了。

殲-15艦載機進行日間著艦的資料畫面。(圖/中新社)

但是，因為夜間起降能夠讓戰機擁有更大的戰術靈活性，因此各國航空母艦仍會加強艦載機的飛行訓練考核。以美國為例，並不是全部的艦載機飛行員都具備夜間起降資格。依據美國進行的考核試驗，艦載機飛行員一共要進行20次白天降落和6次夜間降落，通過後才能取得夜間降落資格。

並且，航空母艦的飛行員取得資格後，還要至少7天做1次夜間降落，以維持資格和保有飛行狀態。因此，美國航艦飛行員仍有4成並不具備夜間著艦資格。

這是因為艦載機飛行員在昏暗的夜色中，只能依靠自身豐富的駕駛經驗和身體部位的記憶，加上儀表板的數據和航艦上提供僅有的燈光照明。他們必須在高速飛行的情況下，儘量精準的飛向大海中的航艦，再準確的勾住攔阻索。

雖然以現在的科技而言，殲-15飛行員可以利用導航技術比較容易在空中找到航艦，但是要控制這架飛機的重量和速度卻是一大難事。因為遼寧艦斜角甲板的設計，讓艦載機在降落過程中必須不停的修正航線方向。

(中時電子報)

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