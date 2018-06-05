法網》詹詠然混雙晉4 感謝願意替她加油的人

2018年06月05日 17:16 中時電子報 陳筱琳

2018年法國網球公開賽，台灣女將詹詠然5號凌晨在混雙8強賽，和克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）以2：6、6：4、10：7逆轉勝美國梅莉雪（Nicole Melicher）／奧地利皮亞（Alexander Peya），拿下4強門票、締造個人在法網混雙最佳戰績，賽後她透過臉書抒發心情，感謝大聲替她加油的朋友，給她前進的勇氣。

詹詠然去年臺北世大運混雙退賽，後來拚戰美國網球公開賽，雖然在女雙和瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）打下個人生涯第一座網球四大賽冠軍，但仍面對不少抨擊，她都選擇沉默面對，如今在花都巴黎再創個人佳績，透過充滿感情的發文、吐露心聲。

詹詠然寫道：「今天混雙八強現場好多台灣朋友來為我們加油，從一進場就喊著我的名字為我歡呼，比賽中我真的很感動，你們的每一句加油對我來說意義都非常重大。」

台灣網球女將詹詠然伸長手臂，努力回擊來球。賽後她感謝球迷支持，給她前進的動力。(取自詹詠然臉書)

詹詠然並提到，她知道有很多支持她的朋友，只是都默默替她打氣，她很感謝願意大聲為她說出加油的朋友，「因為你的勇氣讓我更堅定往前走。」

「真正有智慧的人會花時間去觀察並了解一個人，所以別擔心謠言的三言兩語，努力做好自己才會吸引更多磁場相似的靈魂接近。」詹詠然如此寫著，「我相信善良是一種選擇，但當善良沈默，或許也是默許著不善的發生，你的一聲加油，可能成為別人繼續堅持善良的動力。」

混雙4強賽，位居大會第2種子的詹詠然和多迪格，將要跟第8種子德國葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）／哥倫比亞法拉(Robert Farah)拚搶決賽資格。

(中時電子報)