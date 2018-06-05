法網》詹詠然混雙晉4 感謝願意替她加油的人

台灣網球女將詹詠然(左)在2018法網混雙晉級四強，賽後透過臉書抒發心情，感謝大聲替她加油的朋友。(劉雪貞提供)

友善列印
中時電子報

2018年法國網球公開賽，台灣女將詹詠然5號凌晨在混雙8強賽，和克羅埃西亞搭檔多迪格（Ivan Dodig）以2：6、6：4、10：7逆轉勝美國梅莉雪（Nicole Melicher）／奧地利皮亞（Alexander Peya），拿下4強門票、締造個人在法網混雙最佳戰績，賽後她透過臉書抒發心情，感謝大聲替她加油的朋友，給她前進的勇氣。

詹詠然去年臺北世大運混雙退賽，後來拚戰美國網球公開賽，雖然在女雙和瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）打下個人生涯第一座網球四大賽冠軍，但仍面對不少抨擊，她都選擇沉默面對，如今在花都巴黎再創個人佳績，透過充滿感情的發文、吐露心聲。

詹詠然寫道：「今天混雙八強現場好多台灣朋友來為我們加油，從一進場就喊著我的名字為我歡呼，比賽中我真的很感動，你們的每一句加油對我來說意義都非常重大。」

台灣網球女將詹詠然伸長手臂，努力回擊來球。賽後她感謝球迷支持，給她前進的動力。(取自詹詠然臉書)

詹詠然並提到，她知道有很多支持她的朋友，只是都默默替她打氣，她很感謝願意大聲為她說出加油的朋友，「因為你的勇氣讓我更堅定往前走。」

「真正有智慧的人會花時間去觀察並了解一個人，所以別擔心謠言的三言兩語，努力做好自己才會吸引更多磁場相似的靈魂接近。」詹詠然如此寫著，「我相信善良是一種選擇，但當善良沈默，或許也是默許著不善的發生，你的一聲加油，可能成為別人繼續堅持善良的動力。」

混雙4強賽，位居大會第2種子的詹詠然和多迪格，將要跟第8種子德國葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）／哥倫比亞法拉(Robert Farah)拚搶決賽資格。

(中時電子報)

MLB》洋基不滿賽程安排 揚言抵制…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。