文心路路平後　機車格劃在路邊引發安全疑慮

2018年06月05日 17:02 中時 黃國峰

文心路車流量大又快，機車格卻劃在馬路上，慢車道上的機車或汽車，見機車格突出來，得臨時變換車道，連帶影響其他車道行車動線，相當危險。（黃國峰攝）

文心路車流量大又快，機車格卻劃在馬路上，慢車道上的機車或汽車，見機車格突出來，得臨時變換車道，連帶影響其他車道行車動線，相當危險。（黃國峰攝）

文心路路平專案第一段公益路至大墩七街完工，人行道變得又寬又漂亮，但機車格退出人行道，改劃在馬路上，引發民眾安全疑慮。（黃國峰翻攝）

台中市推動路平專案，文心路配合捷運綠線工程同步進行，第一段公益路至大墩七街路已完工，人行與自行車空間大幅提升，但人行道禁停機車，卻在路邊畫上停車格，因文心路車流量大、車速快，不少市民反應有安全疑慮。

文心路辦公大樓林立，上班人口多，以往許多機車通勤族都將機車停在人行道上，現在人行道不能停機車了，改劃機車位在文心路上，但位置不夠，未來機車停車也會是一大問題；而文心路車速快，現又多出機車格突出，造成機車行進時，勢必繞一下，增加意外發生機率。

台中市議員劉士州接獲民眾陳情，日前邀集市府相關人員到大新國小前會勘，也將於議會質詢，指出人行道雖擴寬了，但機車位移到馬路上，文心路車流量很大，路邊畫機車停車格，當機車橫向進出時，肯定會干擾慢車道的車流，連帶造成快慢車道汽機車受威脅。尤其大新國小這邊，家長接送上下學期間，車輛本就多，現又多了機車格擋住，恐引發交通意外。

民眾指出，這樣設計人行道是變美了，但還是要考慮國情，不要一味的學日本；機車退出人行道，相對壓縮了文心路上的行車空間，及機車族停車空間，希望市府能有配套措施。

(中時 )