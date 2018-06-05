感謝台粉支持《漢娜的遺言》 主角親錄影片道謝

2018年06月05日 17:12 中時 潘鈺楨

狄倫明尼特（左）與艾莉莎鮑為台灣粉絲錄製影片。（翻攝自影片）

Netflix 原創影集《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）第2季於5月全球首播後，全新一季持續受到影迷的關注與熱烈討論。為感謝台灣觀眾的支持與熱愛，兩位主角狄倫明尼特（Dylan Minnette）與艾莉莎鮑（Alisha Boe）特別錄製了影片向影迷們打招呼，表示「等不及大家開始看第二季」，邀請所有粉絲觀賞影集。

狄倫明尼特在《漢娜的遺言》中，以全心守護漢娜的耿直大男孩克雷一角，展現他的溫柔與魅力； 艾莉莎鮑則演出曾為漢娜好友的潔西卡，在劇中雖遭受侵害，卻仍堅強面對生活，令人心疼又敬佩。

在第一季中，因漢娜之死（Hannah）留下的重重疑團，將在第二季逐一解開：潔西卡（Jessica）如何克服被性侵後遭受的創傷？布萊斯（Bryce）是否會得到應有的制裁？失去漢娜而大受打擊的克雷（Clay），如何從傷痛中振作起來？艾力克斯（Alex）有何遭遇？被同儕孤立的泰勒（Tyler）將有什麼行動？

《漢娜的遺言》集結眾多新生代演員，包括：狄倫明尼特（Dylan Minnette，飾演克雷）、凱薩琳蘭福德（Katherine Langford，飾漢娜）、艾莉莎鮑（Alisha Boe，飾演潔西卡）、布蘭登弗林（Brandon Flynn，飾演賈斯汀）、賈斯汀普倫帝斯（Justin Prentice，飾演布萊斯）、克里斯汀納瓦羅（Christian Navarro，飾演東尼）、麥爾斯海澤（Miles Heizer，飾演艾力克斯）、迪凡德魯特（Devin Druid，飾演泰勒），與安妮溫特斯（Annie Winters，飾演克蘿伊）。

演技堅強的演員群還有：凱特華許（Kate Walsh，飾演貝克太太）與布萊恩達西詹姆士（Brian D’Arcy James，飾演貝克先生）、德瑞克路克（Derek Luke，飾演波特先生）、湯米多夫曼（Tommy Dorfman，飾演萊恩 ）、索希貝肯（Sosie Bacon，飾演絲凱）、史蒂文韋柏（Steven Weber，飾演博蘭校長）與薩曼莎 · 洛根（Samantha Logan，飾演妮娜）。

一手打造《漢娜的遺言》的幕後團隊則由布萊恩佑奇（Brian Yorkey）擔任編劇、創作及製作人。執行製作則包括美國歌壇小天后賽琳娜（Selena Gomez）、曼蒂提費（Mandy Teefey）、克莉絲朵雷布林（Kristel Laiblin）、史提夫高林（Steve Golin）以及喬伊戈曼威托斯（Joy Gorman Wettels）。

為《漢娜的遺言》第2季全球上映特別設立的網站 13ReasonsWhy.info，將陸續更新、加入與影集相關的討論指引，以及一系列全新的探討影片，邀請觀眾聆聽劇中主角討論角色在故事中面對的霸凌、性侵及嗑藥等難題。敬請密切關注且使用 13ReasonsWhy.info，並將此推薦給需要幫助的朋友。

(中時 )