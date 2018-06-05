東妮克莉蒂「自殺式演出」 為演中邪母親走火入魔

東妮克莉蒂演出中邪母親。（傳影提供）

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東妮克莉蒂在電影中的職業是模型師。（傳影提供）

《靈異第六感》東妮克莉蒂在新片《宿怨》為演活中邪母親近乎走火入魔，「自殺式演出」一度無法與角色抽離，嚇壞大家以為真被附身！東妮克莉蒂飾演的母親為保護兒女不被怨靈詛咒，不惜降靈溝通卻反被附身，從一路冷靜面對到害怕崩潰，一下雙手拿菜刀瘋狂剁桌、一下頭猛撞地板無法停止，甚至因入戲太深導致精神狀況不佳令人擔心。

東妮克莉蒂回憶起拍攝《宿怨》狀況坦言，投入這種中邪角色完全就是自殺行為：「我好像被全世界的憤恨和怒氣包圍，而我也要跟著失控了！」雖然過程很痛苦，但她也開玩笑回憶道：「雖然同樣身為兩個孩子的媽，當初接到導演邀約演出時我還真覺得他是個垃圾！」不過在經過密切和導演討論後，高潮迭起的劇本完全讓她信服，「這是個誰看了都會毛骨悚然的劇本！我現在反而開始為導演擔心，他怎麼會知道這麼多？」

東妮克莉蒂的淒厲中邪過程讓人看完心裏陰影面積超大，挑戰演員極限的「自殺式演出」，連導演亞瑞阿斯特也屏息讚嘆：「這就是一個被恐懼折磨到死的角色，我需要演員跟著一起下地獄的演技，東妮克莉蒂完美做到了！」

自從葛瑞翰家族的大家長艾倫夫人過世後，女兒安妮一肩負起母親身後和照顧家人的重擔。雖然母親已入土，安妮卻還是時常感受到母親揮之不去的存在，同時，不能解釋的異象接二連三發生在葛瑞翰家族身上。為了讓母親安息，女兒安妮決定求助於母親身前的好友靈媒。隨著逐漸挖掘的真相，他們對自己身世的認知也越來越崩解，安妮試圖帶著孩子逃脫家族的險惡宿命。驅魔儀式即將開始，他們不知道的是，註定要代代相傳的詛咒必須有人繼承。電影6月15日在台上映。

(中時 )

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