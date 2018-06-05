受刑人超有才 徵選街頭藝人

雲林縣府到雲林第二監獄徵選街頭藝人，受刑人表演不輸一般專業樂團。(許素惠攝)

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雲林縣府到雲林第二監獄徵選街頭藝人，這位受刑人擅長寫組字春聯。(許素惠攝)
雲林縣府到雲林第二監獄徵選街頭藝人，受刑人書法爐火純青。(許素惠攝)
雲林縣府到雲林第二監獄徵選街頭藝人，受刑人書法各有特色。(許素惠攝)
雲林縣府到雲林第二監獄徵選街頭藝人，受刑人創作造型氣球，評審建議要保持笑容，逗樂小朋友。(許素惠攝)
雲林縣府到雲林第二監獄徵選街頭藝人，受刑人專注寫書法。(許素惠攝)
雲林縣府到雲林第二監獄徵選街頭藝人，受刑人篆刻創作。(許素惠攝)
受刑人超有才 徵選街頭藝人(許素惠攝)

雲林縣府舉行街頭藝人徵選，評審委員5日特地「入監」雲林第二監獄，受刑人大展才藝，唱歌、演奏、書法、篆刻、布袋戲、舞獅、造型氣球等，讓評審十分驚豔，大讚監所臥虎藏龍，受刑人超有才。

這是雲林縣府第三次將街頭藝人移師監所內舉辦，矯正署長黃俊棠專程南下為報名徵選的雲林監獄及雲二監共30多組收容人加油打氣，預祝他們都能通過徵選。

雲林縣長李進勇也來祝福，表示考取雲林街頭藝人證照最「超值」，不只可在雲林表演，同時能在嘉義縣、市共3地公告風景區表演賺取民眾打賞金。

徵選項目包含表演藝術類醒獅戰鼓、掌中戲、樂器演奏及歌唱等，及創意工藝與視覺藝術類篆刻、氣球造型、書法及繪畫等。值得一提的是，雲二監職員管理員徐文勇以掃把柄、水管、鞋帶、邊角木料等廢棄物自行製作二胡及小提琴並彈奏《在水一方》、《手掌心》，音色不亞於一般樂器，讓人眼睛為之一亮。

另外，退休的雲林縣政府教育局長郭清江亦以志工身分報考表演薩克斯風吹奏《燒肉粽》，以自身高齡72歲還在報考為例，鼓勵在場受刑人活到老學到老，要有永不放棄的精神。

受刑人使出渾身解術，博得滿堂喝采，也令評審驚豔，稱讚水準年年提升。

(中時 )

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