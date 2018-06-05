竹市烏瓦窯圳垃圾堆積發惡臭灌溉水質堪慮

2018年06月05日 17:00 中時 陳育賢

被垃圾嚴重堆積產生惡臭的烏瓦窯圳。（陳育賢攝）

被垃圾嚴重堆積產生惡臭的烏瓦窯圳。（陳育賢攝）

新竹市公道五路4段旁的灌溉水圳「烏瓦窯圳」，因多年來為攔水壩截水灌溉，而上游的民生用水及沿線民眾缺乏公德心隨意丟棄垃圾至東門大排水，導致下游堆滿垃圾，連日來高溫更傳出惡臭，市議員李妍慧5日接獲反映會同市府工務處及農田水利會前往會勘，市府表示將會盡速清理。

李妍慧表示，烏瓦窯圳是湳雅地區、樹林頭至東大路3段等區域的重要灌溉水圳與排水圳，但烏瓦窯圳東大排水口攔水設施2015年落成啟用後，在枯水季時，由東大排攔水以流入相接的烏瓦窯圳灌溉渠道，是附近農民賴以為生的重要灌溉渠，因此很久才會放水排入頭前溪1次。

最近枯水期又逢缺水，攔水閘門長期未放，排水口處因此聚集大量垃圾、油垢、沿岸家用汙水排放的不知名廢棄物，在連日的高溫與烈日照射後散發濃烈惡臭，附近居民苦不堪言。

她認為這是長期「灌排不分」的苦果，長期來說只有透過汙水下水道的布建，加上排水渠道的整治工程，才能有效改善，另外，城市居民的公德心也要加強，希望市府儘速優先處理累積的垃圾跟惡臭問題，先改善古賢、金雅里周邊居民生活品質，免於撲鼻惡臭之苦。

古賢里長李正明也表示，臭味已經持續很長1段時間，為了灌溉的關係，沒有辦法放水，居民常常抱怨惡臭。

工務處下水道科指出，東大排是由市區勝利路護城河段開始的排水道，一路到頭前溪口，此段已經是最下游的地段，因此蓄積了沿岸的垃圾跟廢棄物，將要求環保局先就水面上的垃圾跟廢棄物進行清除工作。

(中時 )