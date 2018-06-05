民視劇組下封口令 禁稱江祖平為.......

2018年06月05日 17:04 中時 洪秀瑛

江祖平下田。（民視提供）

劇中場景。（民視提供）

江祖平（左）及邱琦雯。（民視提供）

江俊翰（左）及Gino 劇中造型。（民視提供）

江俊翰（左）及Gino 回憶往事。（民視提供）

王珮華製作的民視新八點檔《大時代》日前動員上百名臨演，加上工作人員現場近300位人員，出動6台攝影機、OB車拍攝開場戲，場面盛大。

《大時代》在新北市雙溪保民殿耗資200萬，打造60年代的野台戲，主演江祖平、江俊翰、Gino、邱琦雯、楊繡惠、馬念先、小甜甜嘆為觀止，現場打造60年代逼真的廟會攤販道具如古玩攤、糖葫蘆、烤香腸攤、切仔麵等，浩大場面吸引不少當地民眾圍觀。

主演歌仔戲班的團員邱琦雯，為了這場重頭戲特地向國寶唐美雲請益身段及唱腔，唐美雲誇說「別人學走路就花了3年，邱琦雯1個下午就學到位」，邱琦雯說自己是初體驗，第一次穿歌仔戲戲服十分新鮮，也許是第一次練身段就遇到唐美雲，讓她信心大增。

當天她練了幾步就冷汗直流，還拉著唐美雲陪她多練幾次，自己也上網反覆看歌仔戲身段的教學，「歌仔戲真的很難」，直誇傳承歌仔戲文化不容易，加上看到劇組及電視台提升戲劇品質，也開心自己很多第一次都獻給《大時代》。

江祖平拍攝《大時代》經歷全台最熱的時期，她笑說是跨時代的拍攝，已經從亞洲人拍到成非洲人，皮膚色差差了3階，有拍過歌仔戲的她，為了一開場被拉上台頂替歌仔戲一角，前後換了4次妝。

江祖平說，歌仔戲的戲份不多，但可以撥空跟唐美雲見面敘舊的感覺真好，唐美雲也誇「她根本不用來學習，一點就通」。原來江祖平曾在歌仔戲電視劇《一樣的月光》飾演小生，歌仔戲的身段讓唐美雲順詞時，兩人對戲很有默契。有趣的是，劇組下封口令，禁止叫江祖平為「祖平哥」，就希望她更貼切演出溫柔婉約又獨立的「楊幸美」。

男主角江俊翰為戲瘦身8公斤，曬黑不少的他，詮釋上海公子哥「李承淵」特別有番風味，他進一步說，劇中要求他拋開台語，要講字正腔圓的國語很不習慣。台語不算好的Gino，劇中反而要擔任他台語翻譯官，Gino看到劇中復刻的香腸攤，回憶說大學時期曾贏得一整串香腸回家，戰果豐碩，在片場看到古早味道陳設，往事湧上心頭，他第一次以全台語演出八點檔，希望粉絲都能期待他的演出。

(中時 )