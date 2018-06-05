慶富少東棄保潛逃 檢調要查警是否包庇縱放

2018年06月05日 17:09 中時電子報 吳佩珊

獵雷艦詐貸案的慶富造船少東陳偉志棄保潛逃，高雄地檢署已分「他」案調查。為釐清案情，將約談及傳喚負責看管簽到人的新莊派出所羅姓員警，查明否知情不報甚或收受金錢而縱放陳偉志。

據中央社消息，高雄地檢署今天指派檢察官董秀菁簽分「他」案追查，近日將傳喚羅姓員警到案說明。檢方也將調閱陳偉志與羅姓員警等相關人員的通聯記錄和資金等資料，查明是否有關聯性、對價關係，以致5/6號到22號長達17天的時間陳偉志沒到新莊所簽到，到卻沒有向上呈報。雖經左營警分局初步調查，羅姓承辦員警是因為工作繁忙造成疏失，但連續17天的未簽到，所內主管卻沒有發現，檢調也要調查值班交接是否確實，檢方要查明法院交辦給分局的過程，及派出所內部作業情形。

而多方揣測陳偉志棄保潛逃相當可能是「坐桶子」偷渡出境，對此檢、院目前都還無法斷定。不過陳偉志遭限制住居時，他的台、美2本護照都通知移民署，陳可能逃逸的方式除了偷渡外，檢方懷疑可能用變造護照，或者持有第3國護照。

高雄地檢署2月起訴慶富案，對象包括陳慶男夫妻、陳偉志、前執行長簡良鑑、顧問李維峰等人，且對前4人命令限制住居、每天赴派出所簽到。但陳偉志5月5日最後一次簽到後即未再現身，雄院去函高雄市警察局督察室查辦員警責任及懲處。高市警察局昨天對延遲通報疏失祭出首波懲處，新莊派出所長黃立凡改調非主管職務，記小過2次；左營分局長蔡文峰、偵查隊長蔡信助各記小過一次。

(中時電子報)