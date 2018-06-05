慶富少東棄保潛逃 檢調要查警是否包庇縱放

慶富造船副董事長陳偉志棄保潛逃，檢調要調查承辦羅姓員警。（圖為陳偉志今年赴派出所簽到的情況／中視提供）

友善列印
中時電子報

獵雷艦詐貸案的慶富造船少東陳偉志棄保潛逃，高雄地檢署已分「他」案調查。為釐清案情，將約談及傳喚負責看管簽到人的新莊派出所羅姓員警，查明否知情不報甚或收受金錢而縱放陳偉志。

據中央社消息，高雄地檢署今天指派檢察官董秀菁簽分「他」案追查，近日將傳喚羅姓員警到案說明。檢方也將調閱陳偉志與羅姓員警等相關人員的通聯記錄和資金等資料，查明是否有關聯性、對價關係，以致5/6號到22號長達17天的時間陳偉志沒到新莊所簽到，到卻沒有向上呈報。雖經左營警分局初步調查，羅姓承辦員警是因為工作繁忙造成疏失，但連續17天的未簽到，所內主管卻沒有發現，檢調也要調查值班交接是否確實，檢方要查明法院交辦給分局的過程，及派出所內部作業情形。

而多方揣測陳偉志棄保潛逃相當可能是「坐桶子」偷渡出境，對此檢、院目前都還無法斷定。不過陳偉志遭限制住居時，他的台、美2本護照都通知移民署，陳可能逃逸的方式除了偷渡外，檢方懷疑可能用變造護照，或者持有第3國護照。

高雄地檢署2月起訴慶富案，對象包括陳慶男夫妻、陳偉志、前執行長簡良鑑、顧問李維峰等人，且對前4人命令限制住居、每天赴派出所簽到。但陳偉志5月5日最後一次簽到後即未再現身，雄院去函高雄市警察局督察室查辦員警責任及懲處。高市警察局昨天對延遲通報疏失祭出首波懲處，新莊派出所長黃立凡改調非主管職務，記小過2次；左營分局長蔡文峰、偵查隊長蔡信助各記小過一次。

(中時電子報)

受刑人超有才 徵選街頭藝人 遠航空姐印傳單通知消防安檢不合…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。