《十二夜2》初步拍攝資金到位 已籌694萬尚未達標

2018年06月05日 17:10 中時 潘鈺楨

毛孩與我頭貼產生器。（貝殼放大群眾集資提供）

「當一個好主人」插畫懶人包。（貝殼放大群眾集資提供）

承續《十二夜》，《十二夜2：回到第零天》電影集資計畫自3月20日上線至今，目前已累計超過4000名網友支持，成為台灣電影類型集資史上贊助人次最高的專案，也是史上第一部在拍攝前就由群眾力量共同推動成真的紀錄片。

除民眾響應，《十二夜2：回到第零天》藉「當一個好主人」插畫懶人包，以及超過3萬人次體驗製作的「毛孩與我-頭貼產生器」，獲歌手光良分享自己與過世愛犬小High的故事，慷慨解囊捐款響應，黃子佼、范曉萱、陳珮騏、譚艾珍、歐陽靖、米可白等多位名人，還有寵物網紅連環泡有芒果、柴犬Nana和阿楞的一天、柯基犬のCoffee Time等參與分享集資訊息；藝人無尊更與好友捐出私人物品進行義賣，共同為毛小孩發聲。

目前集資金額累計為694萬元（截至6月5日），初步拍攝資金已順利到位。目前導演Raye已完成全台40位動保第一線工作人員的田野調查訪談，拍攝計畫除了國內之外，也希望帶回國外動物收容現況，以及將紀錄片壓製公播片，寄送給全台國中與高中，作為教師課堂教學使用，以此目標，估計將產生1500萬元費用，依目前集資金額694萬元而言，仍舊有很大的努力空間。

許多人肯定《十二夜》促使社會思考流浪動物議題，但導演Raye卻未因此感到歡喜，倉促通過的法案缺乏完整配套措施，在現行動保人力編制不足情況下，壓力不該只由收容所承擔。

在《十二夜2：回到第零天》當中，將回到流浪動物問題的源頭，除了第一集「領養不棄養」的觀念外，「結紮」與「不放養」更是能夠從源頭減少流浪動物數量的方式，也是飼主應共同正視的責任。另外，在續集中也預計談到收容所的角色轉換，參考國外案例做法，探討收容所如何成為適合讓人領養的空間，甚至是生命教育的場合，希望藉此成為政府施政的助力。

導演Raye表示，續集最困難之處，是只能藉由議題架構與使命，說服群眾支持。他自製短片親自說明理念，也從飼主教育的角度思考，發起「當一個好主人」插畫懶人包，以及獲得超過3萬人次體驗製作的「毛孩與我-頭貼產生器」。懶人包主要針對「結紮」與「不放養」的觀念，用逗趣又實用的插圖形式，將嚴肅的議題轉化成為平易近人的資訊。「毛孩與我-頭貼產生器」則是用時下流行的客製化DIY頭像方式，讓網友自行組合製作自己與寵物的Q版頭像，寵物的插圖則全參考收容所中的毛孩所繪製，深入淺出地與大眾傳達《十二夜2：回到第零天》愛護流浪毛孩的理念。

「從取得一隻毛孩，到它生命的終結，沒有人告訴飼養者，如何建立飼主責任。」《十二夜》導演Raye說，唯有看見問題的源頭，從飼主、以及下一代的生命教育做起，「我們才能用一個世代的時間，真正的翻轉台灣面對動物生命的觀念，嘗試找出讓毛孩與人類和睦共同生活的方式。」

集資計劃即將於6月11日結束，誠摯邀請更多關心流浪動物議題的朋友共同參與。群眾集資網址：https://backme.tw/ref/fMA2l/

。電影預計將於2019年春天正式上映。

(中時 )