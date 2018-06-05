氣動佈局高超音速 陸暗箭隱形無人機真身亮相

2018年06月05日 17:13 中時電子報 楊幼蘭

2006年首次在珠海國際航展上以模型現身，曾引發轟動的中國「暗箭」隱形無人機沈寂多年，最近再度亮相。不過，隨著中國研發技術進步，如今出現的已是1：1的原型機。

據「新軍事」報導，日前中國大陸社群網出現一張罕見的照片顯示，一款大型無人機上噴著「暗箭」的字樣，引發各方高度關注。分析認為，這應該是「暗箭」噴氣式超音速無人戰機的原型。

它獨特的尖銳機首箭型氣動佈局、鴨翼+翼身融合後掠翼、雙大側斜平尾，DSI進氣道與隱藏式尾噴管，都預示這是架突破無人機傳統理念的新概念隱形無人空戰武器。而進氣道位於機身前部下方，有助於提升戰機的靈活性，機體設計能夠與可伸縮前翼，傳統機翼與尾翼組成適合高速和大過載機動飛行的整體布局。

分析指出，由於「暗箭」沒有飛行員，獨特的氣動佈局可以在強勁的發動機推動下，發揮更優異的功能，比有人戰機而言，更具壓倒性優勢。2006年中國無人機產業才剛起步，而「暗箭」的構想雖然先進，但當時的技術還不足以落實，因此它逐漸從大眾視野中消失。

然而，隨著中國國力增強與科技進步，無人機產業和隱形戰機已經成為航空工業的兩個重拳，因此「暗箭」超音速無人戰機也逐漸化為現實。

分析指出，「暗箭」超音速無人戰機裝備先進的態勢感知系統、遠端即時遙控系統，強勁的航發，以及可使用全規格空空與空地導引飛彈的隱身彈艙。「暗箭」面對敵方有人隱形戰機與降代戰機時，可以藉交戰奪取空中優勢。此外，它還能靠速度和隱身的特性，執行空地支援與遠端「斬首」任務。

先前有分析指出，「暗箭」可實現高超音速飛行，而一旦實現，它的航速至少可達5馬赫以上。而高超音速飛行不僅要求特別的氣動布局，更要求機體結構有非常強的承受力，以及耐高溫等特性。

更重要的，就是它必須具備強勁的動力，很可能採用了串聯式渦輪衝壓發動機，在3馬赫速度以下時，使用前面的渦輪噴氣發動機，而進入3馬赫以上時，則透過可調進氣道，以及內涵道調節板的動作，將渦輪噴氣發動機轉子部分和高速氣流隔絕開來。

這時由於速度極高，不需要渦輪葉片去轉動壓縮，直接通過外涵道進入衝壓燃燒室，與航空燃料混合點燃產生反向作用力，來推動飛行器前進。

(中時電子報)