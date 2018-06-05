遠航空姐印傳單通知消防安檢不合格 挨告侵占不起訴

遠東航空企業工會理事長詹文婷因張貼外站宿舍安檢不合格文宣於公司布告欄並放置空服員信箱，卻遭遠東航空以簡訊解雇，工會12日前往勞動部遞陳情書，控訴遠航非法解雇。中央社記者吳欣紜攝 106年10月12日

友善列印
中時

遠東航空企業工會理事長詹文婷，去年10月得知遠航高雄員工宿舍消防安檢不合格，認為有必要讓員工知道，利用公司影印機複印64張A4用紙，放置於員工抽屜內，被遠航控告涉嫌侵占；台北地檢署調查後，認為詹並未將紙張帶走，無侵占犯意，5日將她不起訴。

遠航指控，去年10月11日，詹文婷與另名呂姓空服員在辦公室張貼和散布「未經公司許可之文件」，破壞公司管理權之行使，經人評會處以解雇處分，並傳發簡訊解僱詹、呂2人；翌日遠航工會赴勞動部陳情，表示員工是因張貼高雄市消防局認定遠航高雄宿舍「消防安全設備不符規定」的公文，才遭公司違法解雇。

詹文婷指稱，遠航為節省員工宿舍成本，9月時取消外站空服員固定住的商務旅館住房，強制空服員改住遠航旗下商旅，但該建築物被圍籬和鐵皮包圍，引發員工安全疑慮；同月29日，消防局派員檢查後發公文指宿舍「消防安全設備不符規定」，要求遠航限期改善。

詹文婷說，工會有責任和義務告知同事，住的宿舍是未經消防安檢合格的飯店，因此在10月7日將消防局公文張貼在布告欄，卻遭公司違法解雇；另遠航指控，詹未經公司同意，擅自使用公司印表機，複印遠航高雄宿舍安檢不合格資料，放進員工抽屜裡，涉嫌侵占64張A4紙張。

檢察官調查後，認為詹是為了遠航員工安危，且複印後的資料均放進員工抽屜內，並未帶走，無侵占犯意，將詹不起訴。

(中時 )

慶富少東棄保潛逃 檢調要查警是… 大膽！菜鳥警勒索20萬「否則就法…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。