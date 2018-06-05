遠航空姐印傳單通知消防安檢不合格 挨告侵占不起訴

2018年06月05日 17:17 中時 陳志賢

遠東航空企業工會理事長詹文婷，去年10月得知遠航高雄員工宿舍消防安檢不合格，認為有必要讓員工知道，利用公司影印機複印64張A4用紙，放置於員工抽屜內，被遠航控告涉嫌侵占；台北地檢署調查後，認為詹並未將紙張帶走，無侵占犯意，5日將她不起訴。

遠航指控，去年10月11日，詹文婷與另名呂姓空服員在辦公室張貼和散布「未經公司許可之文件」，破壞公司管理權之行使，經人評會處以解雇處分，並傳發簡訊解僱詹、呂2人；翌日遠航工會赴勞動部陳情，表示員工是因張貼高雄市消防局認定遠航高雄宿舍「消防安全設備不符規定」的公文，才遭公司違法解雇。

詹文婷指稱，遠航為節省員工宿舍成本，9月時取消外站空服員固定住的商務旅館住房，強制空服員改住遠航旗下商旅，但該建築物被圍籬和鐵皮包圍，引發員工安全疑慮；同月29日，消防局派員檢查後發公文指宿舍「消防安全設備不符規定」，要求遠航限期改善。

詹文婷說，工會有責任和義務告知同事，住的宿舍是未經消防安檢合格的飯店，因此在10月7日將消防局公文張貼在布告欄，卻遭公司違法解雇；另遠航指控，詹未經公司同意，擅自使用公司印表機，複印遠航高雄宿舍安檢不合格資料，放進員工抽屜裡，涉嫌侵占64張A4紙張。

檢察官調查後，認為詹是為了遠航員工安危，且複印後的資料均放進員工抽屜內，並未帶走，無侵占犯意，將詹不起訴。

(中時 )