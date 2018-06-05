國中小設置冷氣 台南市政府無意跟進

2018年06月05日 17:26 中時 曹婷婷

隨著台北、桃園喊出教室裝冷氣，新北擬跟進，台南市堅持不跟進，強調目前並無國中小教室安裝冷氣的計畫，除考量271所國中小班級數逾5000班，光是裝冷氣估計需15億元，且每年冷氣費粗估逾5000萬元，恐產生年度經費排擠效應，再者，也主張低碳校園更綠意、吹自然風更好。

台南市教師團體今天也聯名呼籲台南市政府設置冷氣，提供更舒適的求學環境，強調國中小屬義務教育，設置冷氣是學習環境的改善，並非奢侈享受，且營造優質學習環境是政府責任，建議電費由政府買單，教師團體計算，若以溫度超過28度才開冷氣，一年中只在最熱的5、6、9、10月吹冷氣，冷氣運轉時間從早上10點到下午4點，每人平均電費不到100元。

教師團體指出，台北市政府率先將冷氣列為國中小校園

「基本設備」，決定全面為國中小學校裝設冷氣。台南是文化古都，學習風氣與人才素質一向不落人後，台南市學生亦非二等國民，台南市教育產業工會、臺南市教師會呼籲市府更加重視學習環境，建議全面為國中小學校裝設冷氣。

不過，台南市政府則強調，台北和新北市係有都市熱島效應，台南則無，此外，長時間處於冷氣環境及室內外溫差，對健康反而有影響，還有後續電費及維修經費來源皆為大眾關心議題，將審慎評估設置需求。

台南市教育局指出，台南市是低碳城市，目前持續推動學校屋頂裝設太陽能光電板、防水隔熱斜屋頂、綠地植披，也配合教育部辦理永續校園推廣計畫，如設置活動遮陽板、通風設備等，並宣導學校班級教室儘量避免配置於頂樓等方式增加環境舒適度。

(中時 )