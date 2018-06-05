大安蔥「喔伊細」 名廚上菜推銷蔥夏饗宴

大安區農會邀請名廚研發10道青蔥料理，道道色香味俱全。（王文吉攝）

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喔伊細！與會貴賓一致推薦採用大安蔥料理而成的美味佳餚。（王文吉攝）

台中大安蔥匹敵宜蘭三星蔥，當地農會為協助蔥農行銷，5日舉辦大安蔥安心契作產品發表會，並推出「葱夏饗宴」活動，端出10道青蔥料理，令人聞之垂涎。總幹事蔡建宗表示，契作蔥農皆取得吉園圃2.0標章認證，今年共收購3公噸青蔥，經加工製成蔥花，採超低溫急速冷凍，保留新鮮度，緩解近期葱價低迷問題。

大安區農會邀請名廚一展身手，使用大安蔥結合安泉米、安農香腸等，烹調蔥油雞、蔥燒魚、青蔥烘蛋、青蔥九轉肥腸等10道料理，道道色香味俱全，台中市農業局副局長蔡勇勝、市農會總幹事林育葦、市議員李榮鴻、吳敏濟及前市議員楊永昌等蒞臨嘉賓，聞之垂涎。

蔡建宗表示，農會輔導青葱栽培多年，透過合理化施肥及無毒方式種植，達到負責任的生產；大安葱產地標章除通過智慧財產局註冊，產銷履歷的集團認證也將於今年8月完成，目前已在裕毛屋及惠康超市上架銷售，評價甚高。

蔡建宗指出，為拓展多元銷售管道，將青蔥製成蔥花，透過超低溫急速冷凍，在極短時間通過最大冰晶生成區，保留被凍物品新鮮度，不破壞青蔥組織，目前推出300克裝的蔥花，優惠價50元，另有商用大包裝，價格更是划算。

大安區為中部知名產蔥區，受惠於大甲溪的沙壤土，加上潔淨的地下湧泉及蔥農豐富的栽培經驗，生產的青蔥質地嫩勁、蔥莖富彈性、蔥白修長，入口香濃十足，近年足與三星蔥分庭抗禮，而有「北三星、中大安」的封號。

(中時 )

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