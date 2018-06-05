胡歌完美演出《獵場》 ：我沒有辦法超越！

胡歌領銜主演的《獵場》集合許多實力派演員。（緯來）

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胡歌領銜主演的《獵場》集合許多實力派演員。（緯來）
胡歌領銜主演《獵場》。（緯來）

大陸男星胡歌當起現代版甄環，在《獵場》教戰職場厚黑學，劇中網羅眾多大咖演員共同飆戲，除了胡歌飾演縱橫職場的獵頭，還有陳龍、孫紅雷、胡兵、張嘉譯、萬茜、賈靜雯等實力派演員共同演出，堪稱「半個演藝圈雲集」。胡歌形容該劇「是我看過最好的劇本」，並表示：「拍完《獵場》後，我沒欲沒求了！」《獵場》將從6日起在緯來綜合台播出。

胡歌自2015年主演古裝劇《瑯琊榜》登上事業高峰之後，選擇出國進修，這部《獵場》是胡歌在暫停演藝事業前最後完成的電視劇作品。他換上帥氣西裝，難得再以時裝亮相，飾演一個平凡的職場新人，不幸遭遇困境跌入谷底，之後因緣際會成為獵頭，憑藉著努力不懈，最終成為商界中的獵場菁英。他在劇中與張嘉譯、孫紅雷、萬茜..等多位視帝、視后演員交鋒對戲，多場鬥智鬥勇的精采橋段，堪稱男版《甄環傳》再現，為此他坦言：「其實壓力超大！」謙稱自己容易緊張，感謝一票老戲骨帶領他，讓自己全神貫注融入在角色中，演技大爆發！

胡歌形容《獵場》是有史以來令他最愛不釋手的一部劇，他笑稱第一次讀劇本後，就告訴公司：「不用談任何條件，我就是要演！」為了演出更專業，胡歌還進修英文課程、向金融圈朋友討教，做足功課。他曾說拍片過程劇中角色靈魂徹底住進他的身體裡，甚至下了戲後久久無法抽離，坦言自己在角色裡釋放所有的能量，他滿意表示：「再去接其它的角色，我沒有辦法超越！」

在職場上不只要爾虞我詐，情場同時上演虐戀情深，胡歌與女星萬茜、菅韌姿、章齡之譜出一段段刻骨銘心的愛情，有趣的是在劇中飾演胡歌職場戀人的章齡之，在戲外與陳龍是一對夫妻，而陳龍同時有演出《獵場》，戲外亦是胡歌的好兄弟，讓胡歌直呼難度高，表示三人經常要一起對戲，要在好友前和他的老婆扮演情侶還要親密舉動，他玩笑表示：「我都要崩潰了！」

(中時 )

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