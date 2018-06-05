太平新光區段 市府規畫成智慧型低汙染產創園區

台74線兩側都是人口密集成長區，市議員張玉嬿建議市府不該賣斷，應採標租或設定地上權方式，才是市府生財的金雞母。（陳世宗翻攝）

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台中市政府在太平新光區段徵收配餘地設置產業專區，市議員張玉嬿等人5日在市議會為民喉舌，強調該地是人口密集成長區，不適合與製造業的噪音、汙染並存，建議引進智慧型產業協助太平區產業升級。地政局長張治祥說，市府將規畫為智慧型低屋汙染產創園區。

市議員張玉嬿、謝志忠和蔡雅玲說，太平區中小企業多，產業用地不夠，去年就曾向市府爭取應該利用新光區段徵收，尚未處置的配餘地來設置低污染的產業專區，不要只是賣地充實市庫應該引進智慧型產業，或企業總部、物流業，幫助太平產業轉型。

張玉嬿說，市府目前在台74線兩側的配餘地規畫8.64公頃產業專區，因旁邊都是住宅區，整個區域是人口密集成長區，地方民意已經表態不歡迎製造業的噪音、汙染；新光產業專區土地價值超過80億元，市府不該賣斷應採標租或設定地上權方式，才是未來市府生財的金雞母。

張治祥指出，市府已於4月20日在當地開座談會，徵求在地居民、里長、在地產業協會代表的意見，地方很支持引進產業專區，同時要求市府維護當地環境；都市計畫土地使用管制規定中會有一些負面表列，規範什麼類型的產業不能進來。

張治祥強調，座談會中，包含糕餅公會、物流業、超商業等，對台74號快速道路太原與中山交流道閘道口間的產專區表達高度興趣，未來都市計畫會有彈性規範，真正招商的時候，市府還是會有綜合型評估，以不造成交通障礙，也不造成當地民眾生活品質為目標執行。

(中時 )

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