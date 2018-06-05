貨櫃屋民宿　抽查全數不合格

2018年06月05日 17:28 中時 洪安怡

休閒旅遊風氣盛行，不少業者會以貨櫃屋規劃成旅宿營業使用，消保處抽查5家貨櫃屋做旅宿用途的情形，結果發現全數不合格，有些業者根本未領有旅宿登記證，有業者領有登記證但登記資料未有貨櫃屋，共遭罰38.6萬元；此外，另外還有10家業者疑似使用貨櫃屋違規經營，地方政府正進一步調查中。

今年2~3月間，消保處請交通部觀光局促請地方政府查核5家業者，其中台南市2家、屏東縣1家及台東縣2家等，結果發現台東老船長雖領有合法旅宿登記證，但原登記資料並無貨櫃屋設施，而是業者後來自行增設，另外4家貨櫃屋業者則根本未領有旅宿登記證，等同於全數違規。

消保處指出，台東老船長現場稽查有7間違規客房，依《觀光發展條例》裁罰5萬元；台南時驛商業會館、王老爹的開心農場分別有5間違規客房，依《觀光發展條例》分別裁處6萬元；台東縣米之谷有6間違規客房，依《觀光發展條例》裁罰8.4萬元；屏東1302海景民宿有8間違規客房，依《觀光發展條例》裁罰13萬2千元。

除上列情形外，消保處指出，南投縣政府、高雄市政府及台東縣政府，也發現另有疑似貨櫃屋違規經營旅宿業的10家業者。正進一步調查中，倘確有不法，將依法辦理；也提醒消費者慎選合法旅宿業者，以維護自身安全。

(中時 )