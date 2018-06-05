塔利班的訓練制服曝光 有龐克搖滾風格

巴基斯坦的塔利班訓練營，衣著被稱為龐克搖滾風格。(圖/推特)

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中時電子報

美國軍事時報(military times)報導，隱藏在巴基斯坦的塔利班武裝團體仍然在訓練自己的新兵，而且他們也有自己的制服，是黑色潮T加上草綠迷彩褲，與其他頭部與手部配件的組合，軍事時報稱為「新龐克搖滾風格」。

塔利班巴基斯坦（TTP）訓練營透過地下網路公布自己的訓練照片，有些照片在推特上流傳，照片中看到塔利班成員穿著印著雙槍的黑色T恤，並且寫著「別緊張」(no tension)，另外混合了迷彩褲、露指手套，白色綁腿以及運動鞋。當然，為了不暴露自己的身份，每個人都以黑色頭罩遮住臉部。

「別緊張」是什麼意思？官方沒有說明，似乎很像某個地下樂團的團名，可能還真是個龐克搖滾樂團的T恤。

在其他的宣傳照片中還看到他們在練習持握手槍，戰術教學，以及練習發射RPG火箭彈。總體感覺整個訓練過程相當簡陋，人數也只有10人左右，不知道是塔利班現在的困境，或者是他們現在的據點更為分散。

(中時電子報)

文章來源：Check out the Taliban’s new punk rock uniforms

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