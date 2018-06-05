陳佩琪喊告政論節目 徐巧芯：「似曾相識」支持提告

2018年06月05日 17:41 中時電子報 林郁庭

台北市長柯文哲妻子陳佩琪日前因不滿《三立電視》政論節目「54新觀點」，對於柯財產申報一事討論不實，大動肝火，陳佩琪4日正式向電視台及陳斐娟開戰，發律師函，限三立7天內公開道歉、陳斐娟捐150萬元給指定慈善團體，否則提告！對此，國民黨台北市議員參選人徐巧芯今表示，這件事情「似曾相識」，支持陳佩琪提告，她接著娓娓道出過去馬英九也被誣控「財產來源不明」的案例。

徐巧芯表示，上一次市長等級以上的政治人物被指控「財產來源不明」，應該是馬英九前總統。2013年9月24日「律師」黃帝穎向北檢遞狀，以前行政院長陳冲曾表示，馬英九曾說每個月至少捐一半薪水，但馬向監察院申報的財產平均可存48萬元，高於年薪的一半，因此黃帝穎指控馬「每月有近24萬元財產不明」。

徐巧芯說，當時她和同事把馬英九「公職人員財產申報資料」翻來覆去，，發覺所謂的「月存48萬」根本就是馬前總統加上周美青夫人的共同存款，其中還包括了存款的利息增加。而該案一直到去年三月，檢察官才簽結。

「這個案子其實一點都不複雜的」，徐巧芯對此表示，只要好好的比對兩次的申報，就知道財產是兩個人的共同存款，且增加的部分許多是來自於存款的利息，但那段期間願意查證的人少；在錯誤的基礎上討論的人又如此之多。當事人解釋清楚後，錯誤指控的人也沒表達歉意，還繼續拗、繼續講。

類似的抹黑也不只這一樁，徐巧芯指出，像是「誣指馬英九向組頭募款」，這件案子去年十月也判決定讞，民進黨、梁文傑必判賠120萬；還有幾個案子馬英九也已在二審勝訴，目前狀況是對方再上訴、仍在審理中。

文末，徐巧芯提出質疑，蔡總統最近常說網路謠言很多，但她是否曾思考，民進黨在野期間，是如何放任這位「曾任民進黨發言人的黃帝穎」不經查證公然造謠？甚至多次以律師身份告發，讓外界看起來是為民發聲，實際上不過是透過司法行動以傷害馬英九夫婦名譽。「如今抱怨網路謠言滿天飛。蔡英文總統今日若感受到自己的窘境，那都是自己過往的作為所造成的負面循環啊」。因此，她支持任何一個公眾人物都有權利為捍衛自己名譽而奮鬥，「馬英九是如此，陳佩琪當然也不例外」。

(中時電子報)