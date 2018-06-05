孫安佐最快月底回台 邱彰：未來日子難熬

孫鵬夫婦。（取自臉書）

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律師邱彰。（資料照）
律師侯慶辰。（取自臉書）

孫鵬、狄鶯的獨子孫安佐台灣時間今凌晨再度出庭，孫安佐認了恐怖威脅罪名，法官判處4個月有期徒刑，且可立即假釋，但孫安佐因為另涉非法持有槍械罪嫌，因此在聯邦政府調查結果出爐前，仍需到美國移民署觀護所的監護機關服刑，若最後聯邦政府未再針對非法持有槍械罪起訴，孫安佐最快1個月內就可返台。

在美執業律師邱彰今認為，因法官已同意這件案子由國土安全部接手，國土安全部下的移民局只管孫安佐簽證到期前必須離開美國，所以孫才會早早返台。她表示，這一家人的漫漫長路現在才開始，那位警長曾說他手上有200頁孫安佐的罪狀，是台灣來的，「可見狄鶯或孫鵬在台灣有死敵，還會出什麼招不知道。台灣檢察官也可能主動偵查，就算什麼事都沒有，日子也會很難熬」，她認為孫安佐將來要求學、求職大不易。

另一位律師侯慶辰指出，未來若聯邦政府起訴孫安佐，孫安佐的訴訟之路還很長；但若聯邦政府決定不起訴，美國移民署會評估孫安佐狀況，若認為無其他問題，就會將孫安佐強制出境。賓州法官雖已當庭假釋孫安佐，最快月底可遣返回台，但由於孫安佐在美非法持有槍枝砲彈，加上孫是中華民國國籍，台灣刑法有管轄權，回台後恐仍得面臨檢調單位的調查。

(中時 )

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