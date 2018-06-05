鐵路高架化機車族一位難求 議員抨擊規畫不當

2018年06月05日 17:51 中時 陳世宗

「未蒙其利先受其害！」鐵路高架化後，潭子火車站機車停車位嚴重不足！市議員蕭隆澤等人5日抨擊規畫設計不當，成為機車族的悲哀；要求交通局儘速協調解決，避免引起更多民怨。交通局長王義川說，市府將先於邊道路增劃機車停車格，並與交通部鐵路改建工程局協調站區綠地規畫機車停車位的可行性。

市議員蕭隆澤、謝明源、邱素貞關心鐵路高架化後的機車停車問題！蕭隆澤說，，交通部鐵路改建工程局，已經完成台中都會區鐵路高架化第一期工程！總共消除了17處平交道，讓用路人更安全，也讓台中更進步、更發展；但看到車站附近的機車停車狀況就一肚子火。

蕭隆澤表示，明明停在現場機車超過550台，鐵工局規畫的停車格卻只有約160格的停車空間，機車族為搶停車位亂成一團；各車站的特色與生活習性不彤同，鐵工局都使用都會型的規畫設計，根本不符合實際使用，造成機車族一位難求，這種規畫設計是機車族的悲哀。

交通局長王義川說，鐵路高架化設計時，當時市府並無參與。潭子火車站目前僅設置152個機車格，因考量供不應求，交通局擬於周邊道路劃設機車停車格再增加停車供給；將請副市長林陵三主持跨平台會議，協調鐵改局研議站區綠地規畫機車停車位的可行性。

(中時 )