做好被開除黨籍準備 民進黨籍民政局長藍世聰：幫柯P輔選

友善列印
中時

民進黨在首都之戰推派立委姚文智，與現任市長柯文哲分手，讓北市府民進黨籍官員去向受關注。民進黨中央表明不替柯輔選，就沒有違反黨紀疑慮，但北市民進黨籍民政局長藍世聰今在議會霸氣說，他一定會幫柯文哲輔選，「希望民進黨開除我的時候，記得寫下我是支持柯文哲的。」

柯綠宣告分手前，北市府民進黨籍官員包括副市長陳景峻、前祕書長李文英，民政局長藍世聰，以及市長室專員周榆修。不過就在民進黨宣布自提人選當天，李文英立即請辭，陳景峻則為是否留下掙扎許久，最後在黨中央稱不會追殺留任者後，陳欣然留在市府，周榆修也在不久前升任市府顧問。

國民黨議員戴錫欽今在議場詢問，有民進黨議員建議黨中央開除陳景峻黨籍，陳有何感想？陳景峻說，他問心無愧，他是為人民做事，不該相逼，黨中央也有說明，在不違反黨紀的情況下，應以市民利益考量。

戴錫欽質疑，柯文哲稱自己的政績就是最好的輔選利器，這些官員的存在對輔選沒有幫助嗎？沒有違反黨紀嗎？這界線很模糊。

不料，藍世聰霸氣回應，他一定會撐到最後，一定會去輔選柯文哲，會不會被開除黨籍，那是民進黨要去思考的問題，希望黨開除他的時候，記得寫下他支持柯文哲，幫市長輔選，就是他留下來最重要的目的。

周榆修在一旁說，他的想法也一樣，被開除不是他控制的，但會撐到最後。戴錫欽反問陳景峻，另外兩人都敢挑明講要幫柯輔選，陳敢不敢宣示？陳景峻保守說，他現在也沒有違反黨紀，不要去挑明。

柯文哲則替陳緩頰說，個人利益超越派系，派系利益超越政黨，政黨利益超越國家，此外未多作回應。

(中時 )

陳佩琪喊告政論節目 徐巧芯：「… 人英雄 錢是膽 韓國瑜公布選舉…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。