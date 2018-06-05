《中時晚間快報》美擬派軍艦赴台海 改變對台軍售方式

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綜合報導

◎美擬派軍艦赴台海 改變對台軍售方式

就在中美關係正因貿易糾紛以及與北韓核武危機而緊張的情況下，美國官員表示，美軍原本考慮派航空母艦經過台灣海峽，但怕此舉引發中國大陸強烈反彈，因此正在考慮改派軍艦經過台灣海峽。除此之外，美國也擬一改過去對台軍售採搭售方式改為逐案審查。

◎做台灣的總統太簡單 呂秀蓮：別每天搞選舉

前副總統呂秀蓮今接受媒體專訪時，氣到不斷捶桌子，呂秀蓮不僅認為歷任台灣的總統很輕鬆，更表示，「做台灣總統太簡單了，加油一點吧，不要每天都只在搞選舉。」

◎小燈泡雙親不接受道歉 父求法官判凶手死刑

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◎周董暖暖der！ 越洋為傘兵秦良丰打氣

傘兵秦良丰在日前國軍漢光演習預演跳傘時，不慎從高空中墜落地面，幸運撿回一命，但目前仍住院治療，部隊醫官日前在秦良丰最愛的偶像周杰倫（周董）臉書留言，希望周董能錄語音或影片鼓勵他。周董近日和老婆昆凌在美國紐約工作兼旅遊，一接獲這個消息，立刻就為秦良丰錄下加油打氣的音檔，並透過杰威爾的工作人員送到秦爸爸那裡，希望他趕快好起來。

(中時電子報)

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