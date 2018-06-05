找到F-16關鍵黑盒子　特搜隊員：希望盡速協助軍方完成任務

F-16戰機墜毀五分山，新北市消防局特搜大隊南雅分隊員陳佾民於今（5）日中午12時許，在南側撞擊點相對位置下切120公尺處，找到關鍵的黑盒子。（張穎齊翻攝）

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F-16戰機墜毀五分山，新北市消防局特搜大隊南雅分隊員陳佾民於今（5）日中午12時許，在南側撞擊點相對位置下切120公尺處，找到關鍵的黑盒子。（張穎齊翻攝）

F-16戰機墜毀五分山，造成飛官少校吳彥霆殉職，搜救隊連續2日進行搜山行動，新北市消防局特搜大隊南雅分隊員陳佾民於今（5）日中午12時許，在南側撞擊點相對位置下切120公尺處，找到關鍵的黑盒子，對此，他表示「找到時滿興奮的，希望盡速幫助軍方完成任務！」

陳佾民表示，今天接獲任務要到南面搜索時，看到附近很多單位在搜尋，而他則想說不要重複搜索，於是繼續往陡坡下方走，一開始發現很多戰機殘骸，並沿路拍照來定標，一直到中午返回後，將照片給軍方確認，而其中1個橘色物件經軍方證實是黑盒子，隨即於下午再會同軍方前往撿回。

「滿興奮的！」陳佾民說，起初找到黑盒子時還不確定，但又想要趕快讓軍方看到，於是趕緊將照片交給軍方後，判讀是黑盒子的零件，當時心情滿興奮的，只希望能盡速幫助軍方完成任務。

陳佾民還說，在搜救過程中，有互相提醒隊友要注意陡坡，途中也有同伴跌倒，他看到後就趕快幫忙扶起，且最後要從陡坡走回步道時，因為有個垂直點，為了上去必須拉著草，但有的草一拉就段，所以必須靠同伴互相幫忙，將隊友往上推，才順利返回。

(中時 )

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